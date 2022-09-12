Abisi Fransa'ya sığındı! Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' cümlesi Miço'nun eteklerini tutuşturdu

Yunanistan'ın haddi bilmez Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bu kez soluğu Fransa'da aldı. Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Miçotakis'in yüz yüze görüşmesinde korkulu günlerden geçen Yunanistan'ın Ege'de ve Akdeniz'deki Türkiye'ye karşı panik ataklarala tahriki bir kez daha gündem oldu.
YUNANİSTAN'DAKİ ORMAN YANGINLARI
Fransa'nın yaz aylarında karşı karşıya kaldığı orman yangınlarıyla mücadelede Yunanistan'ın desteğinden ötürü teşekkür eden Macron, bu dayanışmayı unutmayacaklarını söyledi.