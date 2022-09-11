Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine tahrik peşinde! İşte Yunanistan'ın ateş açtığı gemi!
Ege'deki tahriklerini artıran Yunanistan'ın taciz ateşi açtığı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman'a demirleyen gemi gündüz görüntülendi. Türkiye söz konusu taciz için izahat isterken Yunanistan Başbakanı Miçotakis yine tahrik peşindeydi. Miçotakis, Ege'deki gerilimi Türkiye'nin artırdığını iddia etti.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılan "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman'a demirleyen gemi gündüz görüntülendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını bildirmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini açıkladı.
Gemide bulunan 18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi. "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi gündüz görüntülendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş,