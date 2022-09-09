Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası bomba iddia! "Her şeyi biliyordu"

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI: KRALİÇE'NİN ELLERİNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Günler önce Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği olayda Kraliçe 2. Elizabeth ile yeni Başbakan Liz Truss'un görüşmesine, Kraliçe'nin elindeki morluklar damga vurmuştu. 1926 doğumlu 96 yaşındaki Kraliçe'nin ellerinin morarmış olması İngiltere'de gündem olmuştu. İngiliz basını görüşmeden çok Kraliçe 2. Elizabeth'in elindeki morluğu manşetlere taşımıştı. İngilizler Kraliçe'nin ilerleyen yaşı nedeniyle morlukların oluşmuş olabileceğine dikkat çekmişti.

İngilizler sosyal medyada da Kraliçe'nin elindeki morlukla ilgili birçok paylaşımda bulunmuştu. Bazı İngilizler, "Kraliçe'nin eline ne oldu?" sorusunu sorarken, bazı paylaşımlarda ise "Kraliçe'nin elindeki kötü bir çürük" yorumu yapılmıştı.

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