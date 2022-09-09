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    • Dünya
    • 09.09.2022 15:57
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    • 09.09.2022 16:10
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    Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası bomba iddia! "Her şeyi biliyordu"

    Son dakika haberi! Buckingham Sarayı'nın İngiltere'nin en uzun süre görev yapan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünü ilan etmesinin ardından dünya basınına yansıyan görüntüler yeniden tartışma konusu oldu. İngiltere tahtında en uzun süre oturan hükümdar olan Kraliçe 2. Elizabeth ölümünden 2 gün önce, Boris Johnson'ın yerine başbakanlığa seçilen Liz Truss, hükümeti kurma görevini vermişti. O görüşmede basına servis edilen fotoğraflarda Kraliçe'nin elindeki izler ve değişen ten rengi dikkat çekmişi. Takvim.com.tr'nin "Kraliçe'nin eli neden mor?" haberinden 2 gün sonra Elizabeth'in ölmesi İngiltere'deki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Peki, II. Elizabeth'in öleceği İngiliz toplumundan gizlendi mi? Kraliçe öleceğini biliyor muydu? İşte perde İngiltere'yi sarsan ölümün perde arkası.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    II. Elizabeth’in ölümü sonrası bomba iddia!

    İngiltere tahtında en uzun süre oturan hükümdar olan Kraliçe 2. Elizabeth ölümünden 2 gün önce, Boris Johnson'ın yerine başbakanlığa seçilen Liz Truss, hükümeti kurma görevini vermişti.

    AÇIKLAMA BUCKİNGHAM SARAYI'NDAN YAPILMIŞTI
    Salı günü saat 13:00'te Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kraliçe bugün Saygıdeğer Elizabeth Truss'ı kabul etti ve ondan yeni bir yönetim kurmasını istedi. Bayan Truss, Majestelerinin teklifini kabul etti ve Başbakan ve Hazine'nin Birinci Lordu olarak atanması üzerine el öptü." dendi.

    Bu resmi açıklama 'el öptü' ifadesini içerse de kraliyette, eski çağlarda kalan, el öpmenin yerini çoktan modern bir el sıkışma almıştı.

    TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI: KRALİÇE'NİN ELLERİNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
    Günler önce Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği olayda Kraliçe 2. Elizabeth ile yeni Başbakan Liz Truss'un görüşmesine, Kraliçe'nin elindeki morluklar damga vurmuştu. 1926 doğumlu 96 yaşındaki Kraliçe'nin ellerinin morarmış olması İngiltere'de gündem olmuştu. İngiliz basını görüşmeden çok Kraliçe 2. Elizabeth'in elindeki morluğu manşetlere taşımıştı. İngilizler Kraliçe'nin ilerleyen yaşı nedeniyle morlukların oluşmuş olabileceğine dikkat çekmişti.

    İngilizler sosyal medyada da Kraliçe'nin elindeki morlukla ilgili birçok paylaşımda bulunmuştu. Bazı İngilizler, "Kraliçe'nin eline ne oldu?" sorusunu sorarken, bazı paylaşımlarda ise "Kraliçe'nin elindeki kötü bir çürük" yorumu yapılmıştı.

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