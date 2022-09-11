70 yıllık saltanatı son buldu Prens Charles, tahta kuruldu!

İngiltere tahtının 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybetti. Yerine oğlu Charles geçti. 73 yaşında tahta oturan Kral 3. Charles için dün Katılım Konseyi tarafından tören düzenlendi. Saint James Sarayı'ndaki törenle resmen Kral ilan edilen Charles, "Annemin saltanatı eşsizdi. Bana verilen ağır sorumluluğun arkındayım" dedi. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte aile içindeki tüm dengeler değişti. Buna göre Charles'ın eşi Camilla Parker'ın Konsort Kraliçe olacağı kesinleşti. Daha önce yeni Kral'la evlilik dışı ilişkileri nedeniyle 'Saray metresi' olarak adlandırılan Camilla'nın da Charles'la birlikte taç giyeceği belirtildi. Camilla'nın takacağı tacın 2 bin 800 tane elmasla süslü olduğu, üzerinde 1856'da Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in Kraliçe Victoria'ya hediye ettiği elmaslardan birinin de bulunduğu belirtildi. Kraliyet eserlerini koruyan kurum, taç ve değerli elmasla ilgili şu bilgileri verdi: Türk elması, 1856'da Sultan Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya Kırım Savaşı sırasında İngilizlerin desteğine şükran ifadesi olarak bir hediyeydi...