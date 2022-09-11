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    70 yıllık saltanatı son buldu Prens Charles, tahta kuruldu!

    Kraliçe Elizabeth’in 70 yıllık saltanatı son buldu. Prens Charles, tahta kuruldu! Bir zamanlar saray metresi denilen Camilla Parker ise ‘Konsort Kraliçe’ oldu. Tacında, Sultan Abdülmecid’in hediye ettiği elmasın bulunması gündeme oturdu.

    Baht oyunları

    İngiltere tahtının 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybetti. Yerine oğlu Charles geçti. 73 yaşında tahta oturan Kral 3. Charles için dün Katılım Konseyi tarafından tören düzenlendi. Saint James Sarayı'ndaki törenle resmen Kral ilan edilen Charles, "Annemin saltanatı eşsizdi. Bana verilen ağır sorumluluğun arkındayım" dedi. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte aile içindeki tüm dengeler değişti. Buna göre Charles'ın eşi Camilla Parker'ın Konsort Kraliçe olacağı kesinleşti. Daha önce yeni Kral'la evlilik dışı ilişkileri nedeniyle 'Saray metresi' olarak adlandırılan Camilla'nın da Charles'la birlikte taç giyeceği belirtildi. Camilla'nın takacağı tacın 2 bin 800 tane elmasla süslü olduğu, üzerinde 1856'da Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in Kraliçe Victoria'ya hediye ettiği elmaslardan birinin de bulunduğu belirtildi. Kraliyet eserlerini koruyan kurum, taç ve değerli elmasla ilgili şu bilgileri verdi: Türk elması, 1856'da Sultan Abdülmecid tarafından Kraliçe Victoria'ya Kırım Savaşı sırasında İngilizlerin desteğine şükran ifadesi olarak bir hediyeydi...



    MÜCEVHERLERİ SERVET DEĞERİNDE
    Kraliçe Elizabeth'in kişisel serveti tam 500 milyon dolardı. Broş, taç, kolye ve inci küpeleriyle göz kamaştırdı! Mücevherlerinin değerinin ise 3.48 milyar dolar olduğu açıklandı.



    Charles, dün Katılım Konseyi'nin düzenlediği törenle ülkenin kralı oldu.



        MEGHAN'A VETO
        Prens Harry'ın eşi Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'nden veto yedi! Charles, Markle'ın Kraliçe'nin hayatını kaybettiği Balmoral'a gelmesini istemedi.



        PRENSES OLDU
        Kral Charles'ın büyük oğlu William ile gelini Kate, Galler Prensi ve Prenses'i ilan edildi. William'ın 9 yaşındaki George ise tahtın 2 numaraları varisiydi!



        Camilla, henüz 24 yaşındayken Prens Charles'la bir polo maçında tanıştı. Ancak Kraliçe'nin itirazı üzerine ikili ayrıldı. Bu sırada Charles, Diana ile evlense de Camilla'dan kopamadı. Uzun yıllar yasak aşk yaşayan ikili, her zaman Diana'nın ölümüne yol açmakla suçlandı!
            Emekliye yeni maaş
            Haberler Dünya 70 yıllık saltanatı son buldu Prens Charles, tahta kuruldu!
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