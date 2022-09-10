Avrupa'da doğal gaz krizi! Bakan Dönmez: Bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz

Küresel düzeyde enflasyon enerjide fiyatları artırmaya devam ediyor. Türkiye'de hükümet doğal gaz akışından kaynaklı kesintiler ve fiyatlardaki artışı önüne geçmiş durumda. Rusya ve Ukrayna cephesinde karşılıklı diyalogun sürmesini sağlayan Türkiye, enerji krizini de bertaraf etmiş durumda.
160 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Akgün Şirketler Grubuna ait Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu tesisin 160 milyon dolarlık yatırımla hayata geçeceğini bildirdi.
AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ
Fabrikanın tam kapasite işletmeye geçtiğinde 1000 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Dönmez, tesisin tasarım ve katma değeri yüksek ürün konusunda da önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.
Bakan Dönmez, Bilecik'in seramik ve mermer üretimiyle öne çıkan bir il olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
Özellikle mermer rezervinde ilk 10, üretiminde ilk 15 şehir arasında yer alıyor. İnşallah bu yatırımlarla şehrimizin bu alandaki gücü ve konumu daha da pekişecek. Biliyorsunuz son dönemde Avrupa'da bir enerji krizi yaşanıyor. Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor.