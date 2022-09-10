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    • Dünya
    • 10.09.2022 17:01
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    • 10.09.2022 17:25
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    Avrupa'da doğal gaz krizi! Bakan Dönmez: Bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz

    Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan enerji krizi Avrupa'yı derinen sarstı. Rusya'nın ambargolara karşılık doğal gaz akışını kesmesiyle Avrupa soğuk geçecek bir kara kışın hazırlıklarına başladı. Savaş boyunca dengeli bir politika izleyen Türkiye, olası bir krizin önüne geçmiş durumda. Küresel enflasyon nedeniyle enerjide artan fiyatların etkisi hükümet tarafından gerçekleştirilen sübvanselerle vatandaşlara yansıtılmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

    Bakan Dönmez: Bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz

    Küresel düzeyde enflasyon enerjide fiyatları artırmaya devam ediyor. Türkiye'de hükümet doğal gaz akışından kaynaklı kesintiler ve fiyatlardaki artışı önüne geçmiş durumda. Rusya ve Ukrayna cephesinde karşılıklı diyalogun sürmesini sağlayan Türkiye, enerji krizini de bertaraf etmiş durumda.

    160 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Akgün Şirketler Grubuna ait Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu tesisin 160 milyon dolarlık yatırımla hayata geçeceğini bildirdi.

    AVRUPA'DA ENERJİ KRİZİ
    Fabrikanın tam kapasite işletmeye geçtiğinde 1000 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Dönmez, tesisin tasarım ve katma değeri yüksek ürün konusunda da önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

    Bakan Dönmez, Bilecik'in seramik ve mermer üretimiyle öne çıkan bir il olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
    Özellikle mermer rezervinde ilk 10, üretiminde ilk 15 şehir arasında yer alıyor. İnşallah bu yatırımlarla şehrimizin bu alandaki gücü ve konumu daha da pekişecek. Biliyorsunuz son dönemde Avrupa'da bir enerji krizi yaşanıyor. Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor.

        KIŞI SIKINTI YAŞAMADAN GEÇİRECEĞİZ
        Medyadan takip ediyorsunuzdur doğal gazın tüketimiyle ilgili konularda çeşitli yaptırımlar hayata geçirdiler. Gerek boru hatlarımız gerek LNG ve FSRU tesislerimiz gerekse de yer altı doğal gaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah.

        80 LİRASINI KARŞILIYORUZ
        Fiyatlar konusunda Türkiye'nin de dünyadaki gelişmelerden olumsuz etkilendiğini dile getiren Dönmez, "Burada da artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için sübvansiyonlarımızı, bir başka deyişle vatandaşa desteğimiz artırarak devam ediyoruz. Doğal gazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÇEVRE DE BİZİM MADENLER DE
        Dönmez, "çevrecilik" kisvesi altında önlerine taş koymaya çalışanların da olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
        Türkiye'nin madenleri yer altında kaldıkça onlardan mutlusu yok. Türkiye'nin enerji ve maden ithalatı arttıkça, yurt dışına ödediğimiz meblağ arttıkça vazifelerini yerine getirmenin gururunu yaşıyorlardır. Gittiğim her yerde, her platformda üzerine basa basa söylüyorum: Çevre de bizim madenler de. Ne birinden vazgeçeriz ne diğerinden. Yerin altı bizim için ne kadar değerliyse yerin üstü de bir o kadar değerlidir. Biz ikisini birbirine ne alternatif ne de rakip görüyoruz.

        Dünyada madencilik hangi kurallarla, hangi kaidelerle yapılıyorsa bizde de aynı şekilde yapılıyor. Türkiye'de madencilik çevre karşıtı bir iş koluymuş gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor. Madenciliğin nerede, nasıl yapılacağı kanunlarla belirlenmiş durumda. Bölgedeki madencilik faaliyeti bittikten sonra bölgeyi tekrar nasıl rehabilite edeceğiniz yine kanunlarda tek tek yazılı. Birileri havanda su dövmeye, birilerinin değirmenine su taşımaya devam etsin. Biz milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

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