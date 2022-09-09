SON DAKİKA: 'Winter is coming' Avrupa'da enerji krizi kapıda! Türkiye doğal gaz sorunu yaşar mı? Başkan Erdoğan yanıtladı

"RUSYA BİZE YAPTIRIM UYGULAMIYOR"

Tabii Rusya keyfinden bu kararları almadı, bu adımları atmadı. Avrupa öyle zannedildiği gibi rahat değil, huzurlu değil. Bu çok farklı bir yere gidiyor. Böyle bir durum var. Hamdolsun bizim şimdilik böyle bir sıkıntımız yok. Rusya bize herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Hele hele kendisiyle fiyat konusunda bir görüşmem, konuşmam olmuştu. O konudaki yaklaşımını da bize müspet olarak gerçekleştirirse o zaman zaten "nurun ala nur" olur. Çünkü bizim de derdimiz, mümkün olduğunca elektriği veya doğal gazı vatandaşımıza daha uygun şartlarda verebilmek.