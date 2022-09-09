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    • Ekonomi
    • 09.09.2022 11:58
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    • 09.09.2022 12:19
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    SON DAKİKA: 'Winter is coming' Avrupa'da enerji krizi kapıda! Türkiye doğal gaz sorunu yaşar mı? Başkan Erdoğan yanıtladı

    Son dakika haberleri... Avrupa'da yaklaşan enerji krizi 'Winter is coming' ifadesiyle anlatılıyor. Peki Türkiye'yi bu kış nasıl bir süreç bekliyor? Türkiye, gazını ne zaman kullanmaya başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Rusya bize herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Hele hele kendisiyle fiyat konusunda bir görüşmem, konuşmam olmuştu. O konudaki yaklaşımını da bize müspet olarak gerçekleştirirse o zaman zaten “nurun ala nur” olur. Çünkü bizim de derdimiz, mümkün olduğunca elektriği veya doğal gazı vatandaşımıza daha uygun şartlarda verebilmek. Hele hele 2023 ile birlikte inşallah kendi doğal gazımızı çıkarmamız halinde, onu çıkardığımız andan itibaren biz vatandaşımızın kapısına doğal gazı çok daha ucuza ulaştıracağız." ifadelerini kullandıu.

    Türkiye kışın doğal gazda sorun yaşar mı?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'a gazeteci Fadime Özkan şu soruyu yöneltti.

    AVRUPA'DAKİ ENERJİ KRİZİ
    "Ben enerji kriziyle ilgili soru sormak istiyorum. Malum "winter is coming." Sizin de Esenboğa'dan ayrılmadan önce söylediğiniz gibi kış Avrupa'da zor geçecek. Rusya, Ukrayna savaşından dolayı Avrupa'nın kendisine uyguladığı yaptırımlara cevaben doğal gaz akışını süresiz olarak kesti Avrupa'ya ve Avrupa'daki doğal gaz fiyatları da katlanarak arttı. Şu anda devletler vatandaşlarına epey ağır tasarruf tedbirleri öneriyor, "kömür yakın, 19 dereceyi aşmayın, doğal gazı kısın" gibi.

    Ben bu bağlamda iki soru sormak istiyorum. Birincisi, bu krizden dolayı Avrupa büyük bir mağduriyet yaşıyor, tutumu değişir mi Avrupa'nın Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili, öngörünüz ne? İkincisi de Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğal gazı Türkiye ne zaman kullanmaya başlayacak, bir tarih verebiliyor muyuz? Eğer yeni rezervler bulunursa Türkiye doğal gaz ihraç eden bir ülke olur mu?"

    "ALMANYA NÜKLEER SANTRALLARI AÇMAYA BAŞLADI"
    Soruya Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi "Öncelikle biraz geri gitmek istiyorum. Yenilenebilir enerji konusunda tabii doğal gaz sıkıntısı patlak vermediği dönemde başta Almanya ve Fransa olmak üzere bunlar çok havalı dolaşıyorlardı. Çünkü "bizim nükleer enerjimiz var" diyorlardı. Nükleer enerji dolayısıyla da rahat olduklarını söylüyorlardı. Doğal gaz konusunda da sıkıntılarını olmadığını söylüyorlardı. Hatta o aralarda benim Merkel'le de Macron'la da görüşmelerim olmuştu. O görüşmelerde de onlar kömürü, yani termik santralleri kapatacaklarını ve yenilenebilir enerjiye geçeceklerini, hatta hatta nükleer enerji santrallerini de kapatma kararı aldıklarını söylemişlerdi.

        Mesela Almanya üç santrale indirmişti. Scholz gelince Scholz'la da ben bu konuyu konuştum, "Ben Merkel'in attığı adımdan geri gitmem. Ben de bu nükleer enerji santrallerini kapatmakta kararlıyım" dedi. "Bunu iyi düşündünüz mü?" dedim. "Evet, çünkü yenilenebilir enerji artık Avrupa Birliği'nin ortak bir kararı" dedi. Baktım Macron da aynı durumda. Ve ne oldu? Bir ay geçmedi, Almanya hemen Ruhr havzasını açma kararı verdi ki Ruhr havzası Almanya'nın kömürde çok güçlü olduğu, önemli bir termik santral havzasıdır. Şu anda Almanya Ruhr havzasını yani termik santrali kullanmaya başladı. Böyle bir duruma geldi.

        "RUSYA BİZE YAPTIRIM UYGULAMIYOR"
        Tabii Rusya keyfinden bu kararları almadı, bu adımları atmadı. Avrupa öyle zannedildiği gibi rahat değil, huzurlu değil. Bu çok farklı bir yere gidiyor. Böyle bir durum var. Hamdolsun bizim şimdilik böyle bir sıkıntımız yok. Rusya bize herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Hele hele kendisiyle fiyat konusunda bir görüşmem, konuşmam olmuştu. O konudaki yaklaşımını da bize müspet olarak gerçekleştirirse o zaman zaten "nurun ala nur" olur. Çünkü bizim de derdimiz, mümkün olduğunca elektriği veya doğal gazı vatandaşımıza daha uygun şartlarda verebilmek.

        "2023'TE VATANDAŞLARIMIZ GAZI UCUZA KULLANACAK"
        Hele hele 2023 ile birlikte inşallah kendi doğal gazımızı çıkarmamız halinde, onu çıkardığımız andan itibaren biz vatandaşımızın kapısına doğal gazı çok daha ucuza ulaştıracağız. Hedefimiz bu. Şimdilik bu mevcut rezerv, ihraca yönelik bir rezerv değil. Ama Türkiye için çok büyük bir kapıyı inşallah açmış olacağız."

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: 'Winter is coming' Avrupa'da enerji krizi kapıda! Türkiye doğal gaz sorunu yaşar mı? Başkan Erdoğan yanıtladı
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