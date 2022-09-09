SON DAKİKA: 'Winter is coming' Avrupa'da enerji krizi kapıda! Türkiye doğal gaz sorunu yaşar mı? Başkan Erdoğan yanıtladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'a gazeteci Fadime Özkan şu soruyu yöneltti.
AVRUPA'DAKİ ENERJİ KRİZİ
"Ben enerji kriziyle ilgili soru sormak istiyorum. Malum "winter is coming." Sizin de Esenboğa'dan ayrılmadan önce söylediğiniz gibi kış Avrupa'da zor geçecek. Rusya, Ukrayna savaşından dolayı Avrupa'nın kendisine uyguladığı yaptırımlara cevaben doğal gaz akışını süresiz olarak kesti Avrupa'ya ve Avrupa'daki doğal gaz fiyatları da katlanarak arttı. Şu anda devletler vatandaşlarına epey ağır tasarruf tedbirleri öneriyor, "kömür yakın, 19 dereceyi aşmayın, doğal gazı kısın" gibi.
Ben bu bağlamda iki soru sormak istiyorum. Birincisi, bu krizden dolayı Avrupa büyük bir mağduriyet yaşıyor, tutumu değişir mi Avrupa'nın Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili, öngörünüz ne? İkincisi de Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğal gazı Türkiye ne zaman kullanmaya başlayacak, bir tarih verebiliyor muyuz? Eğer yeni rezervler bulunursa Türkiye doğal gaz ihraç eden bir ülke olur mu?"
"ALMANYA NÜKLEER SANTRALLARI AÇMAYA BAŞLADI"
Soruya Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi "Öncelikle biraz geri gitmek istiyorum. Yenilenebilir enerji konusunda tabii doğal gaz sıkıntısı patlak vermediği dönemde başta Almanya ve Fransa olmak üzere bunlar çok havalı dolaşıyorlardı. Çünkü "bizim nükleer enerjimiz var" diyorlardı. Nükleer enerji dolayısıyla da rahat olduklarını söylüyorlardı. Doğal gaz konusunda da sıkıntılarını olmadığını söylüyorlardı. Hatta o aralarda benim Merkel'le de Macron'la da görüşmelerim olmuştu. O görüşmelerde de onlar kömürü, yani termik santralleri kapatacaklarını ve yenilenebilir enerjiye geçeceklerini, hatta hatta nükleer enerji santrallerini de kapatma kararı aldıklarını söylemişlerdi.