Türkiye’nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100’e ulaşacak

KAPASİTES ARTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, tesisin toplam depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak.

Tuz Gölü tesisinin kapasite artışının tamamlanmasıyla, Türkiye doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini depolayabilir hale gelecek.

ADG Anadolu Doğalgaz Danışmanlık Müdürü Gökhan Yardım, Tuz Gölü deposunda şu anda geçen seneyle birbirine yakın miktarda gaz olduğunu belirterek, "Benim hesaplarıma göre eylül başı itibarıyla Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi yüzde 100 doluluk oranına yaklaşmıştı. Bu tesis geçen yıla göre çok daha iyi durumda ve kışa hazır." dedi.