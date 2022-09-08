Türkiye’nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100’e ulaşacak

Dünya enerji ve gaz kriziyle boğuşuyor. Avrupa soğuk duştan sokak ışıklarının kapatılmasına kadar birçok önlem alırken Türkiye doğal gaz depolarını doldurmak üzere...
BU AY YÜZDE 100 DOLACAK
Türkiye'nin yer altı doğal gaz depolarındaki doluluk oranının bu ay içinde yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor.
Edinilen bilgiye göre, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı.
Doğal gaz depolama kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor.
Böylece, Türkiye'nin iki yer altı doğal gaz depolama tesisinde toplamda 5,6 milyar metreküp doğal gaz depolanmış olacak.
YILLIK TÜKETİMİN YÜZDE KAÇI?
Depolardaki gaz Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek.
Dünyada arz kısıtları nedeniyle enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, kış öncesi yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının en yüksek seviyeye çıkarılması kritik önem taşıyor.