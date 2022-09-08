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    • Ekonomi
    • 08.09.2022 11:33
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    • 08.09.2022 11:44
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    Türkiye'nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100'e ulaşacak

    Koronavirüs salgını ve daha sonra patlayan Rusya Ukrayna arasındaki savaş enerji krizine yol açtı. Avrupa'yı kara kış beklerken Türkiye doğal gaz depolarını da dolduruyor. Türkiye'nin yer altı doğal gaz depolarındaki doluluk oranının bu ay içinde yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor.

    AA
    Türkiye’nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100’e ulaşacak

    Dünya enerji ve gaz kriziyle boğuşuyor. Avrupa soğuk duştan sokak ışıklarının kapatılmasına kadar birçok önlem alırken Türkiye doğal gaz depolarını doldurmak üzere...

    BU AY YÜZDE 100 DOLACAK
    Türkiye'nin yer altı doğal gaz depolarındaki doluluk oranının bu ay içinde yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor.

    Edinilen bilgiye göre, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı.

    Doğal gaz depolama kapasitesi 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor.

    Böylece, Türkiye'nin iki yer altı doğal gaz depolama tesisinde toplamda 5,6 milyar metreküp doğal gaz depolanmış olacak.

    YILLIK TÜKETİMİN YÜZDE KAÇI?
    Depolardaki gaz Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelecek.

    Dünyada arz kısıtları nedeniyle enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, kış öncesi yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının en yüksek seviyeye çıkarılması kritik önem taşıyor.

        KAPASİTES ARTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
        Öte yandan, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite artırma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, tesisin toplam depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe çıkacak.

        Tuz Gölü tesisinin kapasite artışının tamamlanmasıyla, Türkiye doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini depolayabilir hale gelecek.

        ADG Anadolu Doğalgaz Danışmanlık Müdürü Gökhan Yardım, Tuz Gölü deposunda şu anda geçen seneyle birbirine yakın miktarda gaz olduğunu belirterek, "Benim hesaplarıma göre eylül başı itibarıyla Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi yüzde 100 doluluk oranına yaklaşmıştı. Bu tesis geçen yıla göre çok daha iyi durumda ve kışa hazır." dedi.

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        Türkiye’nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100’e ulaşacak
        Haberler Ekonomi Türkiye'nin doğal gaz depoları doluyor! Yüzde 100'e ulaşacak
            SON DAKİKA