Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tüm dünya bunu merak ediyor! İşte Kraliyet Ailesi soyağacı ve tahtın varisleri

Kraliçe 2. Elizabeth, Britanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarıydı. Dört çocuğu, sekiz torunu ve torunlarının da 12 çocuğu vardı. 70 yıl tahtta kaldıktan sonra 8 Eylül'de öldü ve yerine en büyük oğlu Charles geçti.
Kraliyet Ailesi soyağacı ve tahtın varisleri şu şekilde:
Kraliçe 2. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip
70 yıl süren hükümranlığıyla Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarıydı. 8 Eylül 2022'de öldüğünde 96 yaşındaydı. 1926'da doğan Prenses Elizabeth, 1952'de babası Kral 6. George'un ölümü üzerine kraliçe oldu. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve çiftin dört çocuğu oldu: Charles, Anne, Andrew ve Edward.
Danimarka ve Yunanistan'ın eski prensi Prens Philip, 1921'de doğdu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Donanması'nda görev yaptı. Bir İngiliz hükümdarıyla en uzun süre evli kalan eş oldu ve 2017'de kraliyet görevlerinden emekli olduğunda 22 binden fazla nişan kazanmıştı. 9 Nisan 2021'de öldü.
TAHTIN VARİSLERİ
Kral 3. Charles - 1948'de doğdu
Kraliçe 2. Elizabeth'in en büyük oğlu Kral 3. Charles oldu. Eski Galler Prensi, 29 Temmuz 1981'de Galler Prensesi Lady Diana Spencer ile evlendi. Çiftin William ve Harry adında iki oğlu oldu. Daha sonra ayrıldılar ve evlilikleri 1996'da sona erdi. 31 Ağustos 1997'de prenses Paris'te bir araba kazasında öldü.
9 Nisan 2005'te Camilla Parker Bowles ile evlendi.
1. Cornwall ve Cambridge Dükü Prens William - 1982'de doğdu