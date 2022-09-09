Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tüm dünya bunu merak ediyor! İşte Kraliyet Ailesi soyağacı ve tahtın varisleri

Prens Harry, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim gördü ve orduda teğmen rütbesiyle helikopter pilotu olarak görev yaptı.

Silahlı kuvvetlerde geçirdiği 10 yıl boyunca, Yüzbaşı Galler olarak tanınan Prens, Afganistan'da 2012'den 2013'e kadar Apache helikopter yardımcı pilotu ve silahçısı olarak iki kez aktif hizmet verdi.

2015 yılında ordudan ayrıldı. Şu anda Afrika'da doğa koruma ve gaziler için düzenlenen Invictus Games turnuvalarının organizasyonu gibi hayır işlerine odaklanıyor.

21. doğum gününden bu yana Devlet Danışmanı olarak görev yapıyor ve resmi görevlerde Kraliçe'yi temsil ediyordu.

19 Mayıs 2018'de Windsor Kalesi'nde ABD'li aktris Meghan Markle ile evlendi.

Çift Ocak 2020'de, Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerini bıraktıklarını ve "finansal açıdan bağımsız olmak için çalışmak" niyetinde olduklarını açıkladılar.

Bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Buckingham Sarayı çiftin kraliyet görevlerine geri dönmeyeceklerini; daha önce verilmiş olan onursal askeri ünvanları iade edeceklerini ve Kraliyet Ailesi'nin ayrıcalıklarından da faydalanamayacaklarını doğruladı.

6. Archie Harrison Mountbatten-Windsor - 2019'da doğdu