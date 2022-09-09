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Dünya tarihinde bir devir sona erdi: Kraliçe Elizabeth öldü! İşte Atatürk'le ilgili sözleri

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, dün hayatını kaybetti. Elizabeth'in ölümüyle dünyada bir devirde kapandı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 70 yıl tahtta kalarak bir rekora imza atmıştı. Birçok anıya şahit olan Elizabeth, 2008'de Türkiye'ye geldiğinde Anıtkabir ziyareti sırasında Atatürk'le ilgili sözleri ise gülümsetti.

09.09.2022 13:48 - Son Güncelleme: 09.09.2022 13:48
Dünya tarihinde bir devir sona erdi: Kraliçe Elizabeth öldü! İşte Atatürk’le ilgili sözleri

Dünya, dün akşam saatlerinde derin ve çarpıcı bir haberle sarsıldı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth dün akşam İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata gözlerini yumdu.

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Dünya tarihinde bir devir sona erdi: Kraliçe Elizabeth öldü! İşte Atatürk’le ilgili sözleri

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere tarihinin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" olan Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık görev süresi boyunca 15 İngiltere başbakanı gördü.

Dünya tarihinde bir devir sona erdi: Kraliçe Elizabeth öldü! İşte Atatürk’le ilgili sözleri

Öte yandan Kraliçe Elizabeth'i Atatürk'le ilgili anısı da yeniden gündem oldu. Elizabeth, görev yaptığı süre boyunca 3 kere Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Dünya tarihinde bir devir sona erdi: Kraliçe Elizabeth öldü! İşte Atatürk’le ilgili sözleri

"ATATÜRK'ÜN BU KADAR YAKIŞIKLI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
İngiltere Kraliçesi'nin 2008 yılında Anıtkabir'i ziyaret ederken Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili "Atatürk'ün büyük bir adam olduğunu bilmek için buraya gelmeye gerek yoktu Ancak bu kadar yakışıklı olduğunu bilmiyordum" dediği hatırlandı.

Dünya tarihinde bir devir sona erdi: Kraliçe Elizabeth öldü! İşte Atatürk’le ilgili sözleri

Kraliçe ayrıca, Atatürk'ün gözleri ve kaşının insanı çok etkilediğini ve giyimine çok dikkat ettiğine dikkat çekmiş. Özellikle de frakın kendisine çok yakıştığını söylemiş.

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