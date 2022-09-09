Dünya tarihinde bir devir sona erdi: Kraliçe Elizabeth öldü! İşte Atatürk’le ilgili sözleri

"ATATÜRK'ÜN BU KADAR YAKIŞIKLI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

İngiltere Kraliçesi'nin 2008 yılında Anıtkabir'i ziyaret ederken Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili "Atatürk'ün büyük bir adam olduğunu bilmek için buraya gelmeye gerek yoktu Ancak bu kadar yakışıklı olduğunu bilmiyordum" dediği hatırlandı.