Dünya tarihinde bir devir sona erdi: Kraliçe Elizabeth öldü! İşte Atatürk'le ilgili sözleri
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, dün hayatını kaybetti. Elizabeth'in ölümüyle dünyada bir devirde kapandı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 70 yıl tahtta kalarak bir rekora imza atmıştı. Birçok anıya şahit olan Elizabeth, 2008'de Türkiye'ye geldiğinde Anıtkabir ziyareti sırasında Atatürk'le ilgili sözleri ise gülümsetti.
09.09.2022 13:48 - Son Güncelleme: 09.09.2022 13:48
Dünya, dün akşam saatlerinde derin ve çarpıcı bir haberle sarsıldı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth dün akşam İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata gözlerini yumdu.
Öte yandan Kraliçe Elizabeth'i Atatürk'le ilgili anısı da yeniden gündem oldu. Elizabeth, görev yaptığı süre boyunca 3 kere Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Kraliçe ayrıca, Atatürk'ün gözleri ve kaşının insanı çok etkilediğini ve giyimine çok dikkat ettiğine dikkat çekmiş. Özellikle de frakın kendisine çok yakıştığını söylemiş.