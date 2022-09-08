İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 70 yılda 150’den fazla Başbakan gördü

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, bu yaz tahta çıkışının 70. yılını devirdi. 96 yaşındaki hükümdar, İngiltere'de Winston Churchill'den Demir Leydi Margaret Thatcher'a toplamda 3'ü kadın olmak üzere 15 başbakana hükümdar olarak başbakanlık görevini tevdi etti. 2. Elizabeth'in, İngiltere'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine'nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de hükümdarı konumunda olması nedeniyle eskittiği başbakan sayısının, 150'yi geçtiği belirtildi. Kraliçe 1955'te hükümeti kurma görevini ilk Anthony Eden'e verdi. Son olarak da İskoçya'da kabul ettiği ilk isim olan Liz Truss'u görevlendirdi. Kraliçe, ülkemizde de 1950'den bu yana, Adnan Menderes'ten Demirel'e, Özal'dan Erdoğan'a ve Binali Yıldırım'a kadar tam 14 başbakan gördü...