İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 70 yılda 150’den fazla Başbakan gördü

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, bu yaz tahta çıkışının 70. yılını devirdi. 96 yaşındaki hükümdar, İngiltere'de Winston Churchill'den Demir Leydi Margaret Thatcher'a toplamda 3'ü kadın olmak üzere 15 başbakana hükümdar olarak başbakanlık görevini tevdi etti. 2. Elizabeth'in, İngiltere'nin yanı sıra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gine'nin de aralarında olduğu irili ufaklı bir dizi ülkenin de hükümdarı konumunda olması nedeniyle eskittiği başbakan sayısının, 150'yi geçtiği belirtildi. Kraliçe 1955'te hükümeti kurma görevini ilk Anthony Eden'e verdi. Son olarak da İskoçya'da kabul ettiği ilk isim olan Liz Truss'u görevlendirdi. Kraliçe, ülkemizde de 1950'den bu yana, Adnan Menderes'ten Demirel'e, Özal'dan Erdoğan'a ve Binali Yıldırım'a kadar tam 14 başbakan gördü...
Kraliçe Elizabeth, 1952'de tahta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi.
WİNSTON CHURCHİLL 1951-1955
ANTHONY EDEN 1955-1957
HAROLD MACMİLLAN 1957-1963
ALEC DOUGLAS-HOME 1963 -1964
HAROLD WİLSON 1964-1970
EDWARD HEATH 1970-1974
HAROLD WİLSON 1974-1976
JAMES CALLAGHAN 1976-1979
MARGARET THATCHER 1979-1990
JOHN MAJOR 1990-1997
TONY BLAİR 1997-2007
GORDON BROWN 2007-2010
DAVİD CAMERON 2010-2016
THERESA MAY 2016-2019
BORİS JOHNSON 2019-2022
LİZ TRUSS 2022
Liz Truss, şu anda Kraliçe'nin görevverdiği son başbakan oldu!