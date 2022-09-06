Yunanistan'da ikinci Kandil! Lavrion PKK'nın Avrupa kampı oldu! Teröristler için skandal yürüyüş

MÜLTECİ DEĞİL TERÖR KAMPI

İçeriden çekilen ve örgüte yakın internet sayfaları tarafından paylaşılan görüntüler Lavrion'un bir mülteci değil, terör kampı olduğunu kanıtlıyor.

TERÖRİSTLER İÇİN ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Kampta bulunan terör örgütü üyeleri, öldürülen PKK/YPG'li teröristler için anma yürüyüşü düzenledi. Lavrion'da bir araya gelen teröristler yürüyüşte terör örgütü lehine sloganlar atarken, ellerinde de terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ve PKK'ya ait paçavraları taşıdı.