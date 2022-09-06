Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.09.2022 17:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2022 17:33
    ABONE OL

    Yunanistan'da ikinci Kandil! Lavrion PKK'nın Avrupa kampı oldu! Teröristler için skandal yürüyüş

    Son dakika haberleri | Yunanistan'ın başkenti Atina'ya sadece 1 saatlik mesafede bulunan Lavrion Kampı, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki yuvası oldu. Terör örgütü üyelerinin yuvası Lavrion'da öldürülen teröristler için anma yürüyüşü düzenlenirken, terörist elebaşının fotoğrafları ve örgüt paçavraları ellerde taşındı. Yürüyüştü terör örgütü üyeleri "Katil Türkiye" şeklinde sloganlar da attı.

    Lavrion’da PKK’lı teröristler için skandal yürüyüş

    Terör örgütü PKK, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion kasabasındaki sözde mülteci kampını bir karargah gibi kullanıyor.

    Kampta, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri iç içe birlikte hareket ediyor.

    Terör örgütü elebaşı, yakalandıktan sonraki sorgusunda Lavrion Kampı'nda örgüt militanlarına silahlı eğitim verildiğini söylemişti. Kampın varlığı da iki ülke arasında krize neden olmuştu.

    YUNANİSTAN'DA TERÖR KAMPI
    Atina yönetimi, Türkiye'nin kampın kapatılması için başlattığı girişimlere bugüne kadar olumlu bir yanıt vermedi.

    Yunan makamları kampta "şüphe uyandırıcı" bulgular olmadığını savunuyor.

    Türkiye'de daha önce kanlı eylemler düzenleyen teröristlerin Lavrion Kampı'nda eğitim aldıkları yönündeki itirafları ise bu savunmayı çürütüyor.

        MÜLTECİ DEĞİL TERÖR KAMPI
        İçeriden çekilen ve örgüte yakın internet sayfaları tarafından paylaşılan görüntüler Lavrion'un bir mülteci değil, terör kampı olduğunu kanıtlıyor.

        TERÖRİSTLER İÇİN ANMA YÜRÜYÜŞÜ
        Kampta bulunan terör örgütü üyeleri, öldürülen PKK/YPG'li teröristler için anma yürüyüşü düzenledi. Lavrion'da bir araya gelen teröristler yürüyüşte terör örgütü lehine sloganlar atarken, ellerinde de terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ve PKK'ya ait paçavraları taşıdı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ENAG’ın rakamları muhalif ekonomistleri rahatsız etti!
        Haberler Dünya Yunanistan'da ikinci Kandil! Lavrion PKK'nın Avrupa kampı oldu! Teröristler için skandal yürüyüş
            SON DAKİKA