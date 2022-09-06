Yunanistan'da ikinci Kandil! Lavrion PKK'nın Avrupa kampı oldu! Teröristler için skandal yürüyüş

Terör örgütü PKK, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion kasabasındaki sözde mülteci kampını bir karargah gibi kullanıyor.
Kampta, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri iç içe birlikte hareket ediyor.
Terör örgütü elebaşı, yakalandıktan sonraki sorgusunda Lavrion Kampı'nda örgüt militanlarına silahlı eğitim verildiğini söylemişti. Kampın varlığı da iki ülke arasında krize neden olmuştu.
YUNANİSTAN'DA TERÖR KAMPI
Atina yönetimi, Türkiye'nin kampın kapatılması için başlattığı girişimlere bugüne kadar olumlu bir yanıt vermedi.
Yunan makamları kampta "şüphe uyandırıcı" bulgular olmadığını savunuyor.
Türkiye'de daha önce kanlı eylemler düzenleyen teröristlerin Lavrion Kampı'nda eğitim aldıkları yönündeki itirafları ise bu savunmayı çürütüyor.