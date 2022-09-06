Rusya’dan Avrupa’ya ince gönderme: Kış büyük olacak

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı askeri operasyonun ardından Avrupa geniş kapsamlı ambargo kararları aldı. Rusya karşı hamle olarak doğal gaz ve petrol tedarikinde kesintiye gitti.
Son olarak 2 Eylül tarihinde Gazprom kesinti yapılan doğal gaz Avrupa'ya akışının tamamen kesildiğini duyurdu.
Gazprom'dan Avrupa'ya gönderme | Video
ALTERNATİF BULAMADILAR
Rusya'nın gaz akışını kesmesi sonrası kış aylarını nasıl geçireceğini kara kara düşünen Avrupa, Rus gazına henüz bir alternatif bulamadı.
Son olarak geçtiğimiz gün Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.