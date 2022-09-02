Battık bittik tayfasının Avrupa körlüğü: Doğal gaz fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Türkiye pandemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna krizinin getirdiği enerji krizinden uzak kalmayı başardı. Taraflarla diyalogunu sürdüren Türkiye, gıda ve doğal gazda yaşanacak muhtemel sorunları tamamen devre dışı bıraktı. Muhalefet fiyatlar üzerinden krili bir algı operasyonu yürütürken, Rusya'ya yönelttiği ambargo silahını karşısında bulan Avrupa yüksek fiyatlarla baş etmekte güçlük çekiyor.
TARİHİ REKOR SEVİYELERE ULAŞTI
Pandemi sonrası normalleşme ile artan talep ve arz sorunları, küresel bir enerji krizine kapı açarken, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırılar krizi derinleştirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan krizle doğal gaz fiyatları, tarihi rekor seviyelere ulaştı.
EN KÖTÜ ETKİLENEN İNGİLTERE
Uzmanlara göre fiyat artışının arkasındaki en önemli etken, gaza aşırı bağımlılık. The Guardian'a konuşan Uzmanlar, Batı Avrupa'da krizden en kötü etkilenen ülkenin İngiltere olduğunu belirtirken, bazı raporlara göre doğal gaz fiyat enflasyonu bu yıl İngiltere'de yüzde 80'i bulabilir.