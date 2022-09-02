Battık bittik tayfasının Avrupa körlüğü: Doğal gaz fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Bu bağımlılığın yanı sıra bir diğer önemli etken ise, Birleşik Krallık'ın Batı Avrupa'da enerji verimliliği en düşük evlere sahip olması.

DEUSTCHE BANK: FİYAT ENFLASYONU YÜZDE 80

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank tarafından yapılan bir analiz, enerji krizinden en çok İngiltere'deki abonelerin etkilendiğini gösteriyor.