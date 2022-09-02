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    • Dünya
    • 02.09.2022 13:43
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    • 02.09.2022 14:13
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    Battık bittik tayfasının Avrupa körlüğü: Doğal gaz fiyatları rekor seviyeye ulaştı

    Türkiye'de muhalefet doğal gaz fiyatları üzerinden algı operasyonu yürütüyor. Ancak Avrupa'da, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısının ardından başlayan enerji krizi fiyatları altüst etmiş durumda. Doğal gaz fiyatları, kıtada rekor seviyeye ulaştı. Fiyat artışından en şiddetli olarak etkilenen ülke ise İngiltere. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, İngiltere'de 2022 için doğal gaz fiyat enflasyonunun yüzde 80 olacağını açıkladı.

    Avrupa’da doğal gaz fiyatları rekor seviyede

    Türkiye pandemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna krizinin getirdiği enerji krizinden uzak kalmayı başardı. Taraflarla diyalogunu sürdüren Türkiye, gıda ve doğal gazda yaşanacak muhtemel sorunları tamamen devre dışı bıraktı. Muhalefet fiyatlar üzerinden krili bir algı operasyonu yürütürken, Rusya'ya yönelttiği ambargo silahını karşısında bulan Avrupa yüksek fiyatlarla baş etmekte güçlük çekiyor.

    TARİHİ REKOR SEVİYELERE ULAŞTI
    Pandemi sonrası normalleşme ile artan talep ve arz sorunları, küresel bir enerji krizine kapı açarken, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırılar krizi derinleştirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan krizle doğal gaz fiyatları, tarihi rekor seviyelere ulaştı.

    EN KÖTÜ ETKİLENEN İNGİLTERE
    Uzmanlara göre fiyat artışının arkasındaki en önemli etken, gaza aşırı bağımlılık. The Guardian'a konuşan Uzmanlar, Batı Avrupa'da krizden en kötü etkilenen ülkenin İngiltere olduğunu belirtirken, bazı raporlara göre doğal gaz fiyat enflasyonu bu yıl İngiltere'de yüzde 80'i bulabilir.

    EŞİTSİZLİĞİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE
    Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir analize göre İngiltere, enerji krizinin Batı Avrupa'da en şiddetli yaşandığı ülke oldu.

        IMF analizinde, fiyatların yükseldiği Mayıs ayındaki ileriye dönük fosil yakıt fiyatlarına dayanarak, 2022'nin tamamında beklenen enerji krizinin etkisi değerlendirildi.

        Çalışmaya göre İngiltere, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, yoksul haneler ile zengin haneler üzerindeki maliyet yükü arasındaki fark açısından eşitsizliğin en yüksek olduğu ülke.

        GAZA AŞIRI BAĞIMLIK FELAKETİ GETİRDİ
        Bunun nedeni, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının gaz fiyatlarını yükselttiği bir dönemde İngiltere'nin evleri ısıtmak ve elektrik üretmek için gaza aşırı derecede bağımlı olması.

        Bu bağımlılığın yanı sıra bir diğer önemli etken ise, Birleşik Krallık'ın Batı Avrupa'da enerji verimliliği en düşük evlere sahip olması.

        DEUSTCHE BANK: FİYAT ENFLASYONU YÜZDE 80
        Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank tarafından yapılan bir analiz, enerji krizinden en çok İngiltere'deki abonelerin etkilendiğini gösteriyor.

            Çalışmada 2022'de gaz ve elektrik için tüketici fiyat enflasyonunun avro kullanan 19 ülkede ortalama yüzde 40, İngiltere'de ise yüzde 80 olacağı tahmin ediliyor.

            EN PAHALI ELEKTRİK ÜRETİM BİÇİMİ
            Düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan bir raporda da İngiltere, elektrik üretmek için İtalya hariç 39 Avrupa ülkesinden daha fazla gaza ihtiyaç duyuyor.

            Doğal gazla elde edilen elektrik, en pahalı elektrik üretim biçimidir ve mevcut Birleşik Krallık piyasa yapısı nedeniyle tüm elektriğin fiyatını belirliyor.

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