SON DAKİKA: Rus şirketi Gazprom Avrupa'ya doğal gaz akışını süresiz kesti

Avrupa ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan enerji krizini hafifletmek için fatura desteği, doğrudan ödeme, sübvansiyon ve vergi indirimi gibi çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Ancak bir yandan da enerji maliyetleri giderek artıyor. En çarpıcı kısım ise Avrupa'daki yaşam enerji krizinden direkt etkilenecek.

KITA AVRUPASINDA ENERJİ MALİYETLERİ FIRLADI: YA ISINMA YA YEMEK

Verilere göre, toptan gaz ve elektrik fiyatları yükselirken, Avrupa'da milyonlarca insan gelirlerinin rekor bir miktarını enerjiye harcıyor.

İngiltere'nin doğusundaki Grimsby kasabasında, İngiltere bu yaz rekor bir sıcak dalgası altında bunalırken, İngiliz vatandaşı Philip Keetley evindeki soğutma fanını açmadı. Keetley, "Yaşam maliyeti arttı ve yine de bir kriz olmadığında sağlanan parayla yaşamanız bekleniyor ... Ya ısıtmamı açabilirim ya da yemek yiyebilirim" dedi.