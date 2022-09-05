Rusya tehdidine karşı Türk SİHA'larından duvar

Bayraktar TB2'ler başta olmak üzere Türk SİHA'ları başarılarıyla modern savaş teknolojilerini derinden sarsmış durumda. Rus sistemlerine karşı aldığı başarılar Türk SİHA'larının özellikle Rusya ve Çin'in komşuları tarafından talep edilmesine neden oluyor.

HER GÜN BİR ÜLKENİN GÜNDEMİNE GİRİYOR

Türk SİHA'ları hemen her gün bir ülkenin daha gündemine giriyor. Bu ülkeler kimi zaman Afrika'dan kimi zaman Orta Asya'da kimi zaman da Avrupa'dan olabiliyor.