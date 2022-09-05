Rusya tehdidine karşı Türk SİHA'larından duvar

Bayraktar TB2'ler başta olmak üzere Türk SİHA'ları başarılarıyla modern savaş teknolojilerini derinden sarsmış durumda. Rus sistemlerine karşı aldığı başarılar Türk SİHA'larının özellikle Rusya ve Çin'in komşuları tarafından talep edilmesine neden oluyor.
HER GÜN BİR ÜLKENİN GÜNDEMİNE GİRİYOR
Türk SİHA'ları hemen her gün bir ülkenin daha gündemine giriyor. Bu ülkeler kimi zaman Afrika'dan kimi zaman Orta Asya'da kimi zaman da Avrupa'dan olabiliyor.
Ancak Ukrayna-Rusya savaşının ardından yeni bir durum daha dikkat çekiyor. Rusya'ya karşı kendini daha güvende hissetmek isteyen bölge ülkelerinin neredeyse tamamının Bayraktar TB2 başta olmak üzere Türk SİHA'larına yöneldiği görülüyor.
COĞRAFİ KONUM VE TERÖRLE MÜCADELE
Türk SİHA'larına yönelik ilginin temel gerekçelerini Savunma Politikaları Analisti Turan Oğuz ile anlattı. Oğuz, savaşlara coğrafi açıdan yakın olan veya terörle mücadele eden ülkelerin İHA/SİHA alımlarında çok istekli olduklarını ve hızla temin etmeye başladıklarını belirtti.