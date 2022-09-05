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    • Dünya
    • 05.09.2022 16:19
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    • 05.09.2022 16:39
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    Rusya tehdidine karşı Türk SİHA'larından duvar

    Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna sahasında başarılarıyla dünyanın dikkatini çeken Türk SİHA'larına ilgi her geçen gün artıyor. Bayraktar TB2'leri satın almak için sıraya giren ülkeler arasında Rusya ve Çin'in komşuları ilk sıralarda yer alıyor. Yerli SİHA’ların Rus sistemlere karşı çok iyi sınavlar vermesi nedeniyle komşuları olası tehdide karşı SİHA'larla duvar örme fikrini benimsemiş durumda.

    Türk SİHA’ları Rusya’nın başını ağrıtacak

    Bayraktar TB2'ler başta olmak üzere Türk SİHA'ları başarılarıyla modern savaş teknolojilerini derinden sarsmış durumda. Rus sistemlerine karşı aldığı başarılar Türk SİHA'larının özellikle Rusya ve Çin'in komşuları tarafından talep edilmesine neden oluyor.

    HER GÜN BİR ÜLKENİN GÜNDEMİNE GİRİYOR
    Türk SİHA'ları hemen her gün bir ülkenin daha gündemine giriyor. Bu ülkeler kimi zaman Afrika'dan kimi zaman Orta Asya'da kimi zaman da Avrupa'dan olabiliyor.

    Ancak Ukrayna-Rusya savaşının ardından yeni bir durum daha dikkat çekiyor. Rusya'ya karşı kendini daha güvende hissetmek isteyen bölge ülkelerinin neredeyse tamamının Bayraktar TB2 başta olmak üzere Türk SİHA'larına yöneldiği görülüyor.

    COĞRAFİ KONUM VE TERÖRLE MÜCADELE
    Türk SİHA'larına yönelik ilginin temel gerekçelerini Savunma Politikaları Analisti Turan Oğuz ile anlattı. Oğuz, savaşlara coğrafi açıdan yakın olan veya terörle mücadele eden ülkelerin İHA/SİHA alımlarında çok istekli olduklarını ve hızla temin etmeye başladıklarını belirtti.

        RUSYA VE ÇİN ÇEVRESİNDEKİ ÜLKELER İLK SIRADA
        Silahlı insansız hava araçların rağbet gördüğü yerlere dikkat çeken Oğuz, agresif bir askeri politika izleyen Rusya ve Çin'in çevresindeki ülkelerin ilk sırada olduğunu belirtti.

        Sınır anlaşmazlığı yaşayan Afrika ve Orta Asya ülkelerini de bu listeye ekleyen Oğuz, "Yine aynı coğrafyadaki terörle savaşan ülkeleri de saymak gerek. Tüm bunların yanı sıra bir grup daha var SİHA'lara ilgi duyan. Onları da 'savunmasını güçlendirmek ve bunun için modern teknolojilerden yararlanmak isteyen ülkeler' olarak tanımlayabiliriz" dedi.

        TÜRK SİHA'LARLA 'DUVAR ÖRME' FİKRİ
        TRT'nin haberine göre, yerli SİHA'ların Rus sistemlere karşı çok iyi sınavlar verdiğini hatırlatan Turan Oğuz kimi coğrafyalarda Rus tehdidine karşı Türk SİHA'larla 'duvar örme' fikrinin benimsendiği görüşünde.

            Turan Oğuz, "Rusya çevresindeki ülkeler de önce Karabağ sonra da Ukrayna'da Rus sistemlerine karşı gösterdiği performans ve yine yukarıda saydığım diğer üstünlükleri sebebiyle Bayraktar TB2'ye yöneldi. Haritaya baktığımızda Bayraktar TB2 temin eden veya ilgilenen ülkelerin Rusya'nın güney sınırında adeta bir eksiksiz duvar oluşturduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

            'ÇİN VE İRAN SİHA'LARI DEVRE DIŞI
            Oğuz, uygun fiyatlı olduğu için daha önce Çin, İran gibi ülkelerden S/İHA temin eden bazı ülkelerin de hem sahada beklentileri karşılayamaması hem de satış sonrası zafiyetler sebebiyle Bayraktar TB2 ya da diğer Türk S/İHA'larına yöneldiğini söylüyor.

            4 ÜLKE DAHA SIRAYA GİRDİ
            Geçtiğimiz günlerde kritik bir gelişme daha oldu. Romanya Savunma Bakanlığı, 18 adet Bayraktar TB2 alabilmek için parlamentodan talepte bulundu.
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