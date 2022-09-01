Milli İHA'lar rekora uçuyor! Bayraktar TB2 24 ülkeye ihraç edildi: Haluk Bayraktar üretim planını açıkladı

Bayraktar, şöyle konuştu:

"2019 TEKNOFEST'te Bayraktar Akıncı'yı sergiledik, şimdi envanterde. Daha önce Bayraktar TB2 de öyle olmuştu. Şimdi Bayraktar Kızılelma'yı ilk kez Samsun'da TEKNOFEST kapsamında sergiliyoruz. Türkiye artık insansız hava aracı teknolojisinde başkalarına bağımlı değil, kendi ihtiyacını karşılar hale geldi ve bir yandan da bunu ihraç ediyor. Türkiye'nin savunma sanayisi son yıllarda reel olarak her yıl yüzde 15 büyüyor. Bayraktar TB2 tüm dünyada aranan bir ürün haline geldi. Bayraktar TB2 için 24 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Bu çok büyük bir olay. 4 yılda Bayraktar TB2 dünyada en çok ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı sistemi oldu. Bayraktar Akıncı daha yeni envantere girdi, 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı, çok hızlı gidiyor."

Baykar olarak çok yoğun yatırım yaptıklarını vurgulayan Haluk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın tamamen şirketin öz kaynaklarıyla geliştirildiği bilgisini verdi. Şirketin bugüne kadar yaptığı işlerde tek kuruş kredi kullanmadığını vurgulayan Bayraktar, Baykar'ın kazanıp ürün geliştiren, kazanıp yatırım yaparak gelişen, büyüyen, kendi ölçeğiyle ilerleyen bir firma olduğunu anlattı.