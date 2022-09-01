Milli İHA'lar rekora uçuyor! Bayraktar TB2 24 ülkeye ihraç edildi: Haluk Bayraktar üretim planını açıkladı

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları üreticisi Baykar'ın Bayraktar TB2 ihraç ettiği ülke sayısı 24'e çıktı, şirketin 2022 gelirlerinde ihracatın payı yüzde 98'e ulaştı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, etkinlikte yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in "rekorların festivali" olduğunu ve her yıl katlanarak büyüdüğünü söyledi.
Milletin festivale ilgisinin çok yoğun olduğuna işaret eden Bayraktar, şirket olarak ürünlerini ilk kez TEKNOFEST'te sergilediklerini bildirdi.
Bayraktar, şöyle konuştu:
"2019 TEKNOFEST'te Bayraktar Akıncı'yı sergiledik, şimdi envanterde. Daha önce Bayraktar TB2 de öyle olmuştu. Şimdi Bayraktar Kızılelma'yı ilk kez Samsun'da TEKNOFEST kapsamında sergiliyoruz. Türkiye artık insansız hava aracı teknolojisinde başkalarına bağımlı değil, kendi ihtiyacını karşılar hale geldi ve bir yandan da bunu ihraç ediyor. Türkiye'nin savunma sanayisi son yıllarda reel olarak her yıl yüzde 15 büyüyor. Bayraktar TB2 tüm dünyada aranan bir ürün haline geldi. Bayraktar TB2 için 24 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Bu çok büyük bir olay. 4 yılda Bayraktar TB2 dünyada en çok ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı sistemi oldu. Bayraktar Akıncı daha yeni envantere girdi, 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı, çok hızlı gidiyor."
Baykar olarak çok yoğun yatırım yaptıklarını vurgulayan Haluk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın tamamen şirketin öz kaynaklarıyla geliştirildiği bilgisini verdi. Şirketin bugüne kadar yaptığı işlerde tek kuruş kredi kullanmadığını vurgulayan Bayraktar, Baykar'ın kazanıp ürün geliştiren, kazanıp yatırım yaparak gelişen, büyüyen, kendi ölçeğiyle ilerleyen bir firma olduğunu anlattı.