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    • Dünya
    • 05.09.2022 14:39
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    • 05.09.2022 16:09
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    İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu! Bomba iddia: Koltuğa bile oturamayabilir

    Son dakika haberi! İngiltere’de 7 Temmuz’da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson’ın yerine geçen isim Liz Truss oldu. Truss, "Çalışmalarımda enerji ve ekonomi sorunlarına odaklanacağım" dedi. Truss, adaylık döneminde seçilmesi halinde Ruanda ile imzalanan göçmen sınır dışı programını Türkiye'nin de içinde olduğu farklı ülkelerle genişletmeye çalışacağını açıklamış, Türkiye skandal sözlere tepki göstermişti. Öte yandan İngiltere'nin başbakanı açıklanmadan yaklaşık 1 saat önce İngiliz basınında çıkan haberlere göre Truss başbakanlık koltuğuna bile oturamayacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İngiltere’nin yeni Başbakanı belli oldu

    İngiltere'de 7 Temmuz'da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerine geçen isim belli oldu. İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sona ererken, oylama sonucunda Liz Truss'ın yeni başbakan olduğu duyuruldu.

    İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI LİZ TRUSS OLDU | VİDEO

    Açıklanan oylama sonucu sonrasında Liz Truss, Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi olan "10 Numara"da göreve başlayacak.

    OYLARIN YÜZDE 57,4'ÜNÜ ALDI
    47 yaşındaki Liz Truss, 2015 seçimlerinden bu yana Muhafazakar Parti'nin dördüncü başbakanı oldu. Seçim yarışında kullanılan yaklaşık 142 bin oydan, 81 bin 326'sını alarak Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Truss oyların yüzde 57,4'üne baktı.

    Yeni başbakanın rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ise 60 bin 399 oyla, yüzde 42,6 destek gördü. İngiltere'de Muhafazakar Parti, genel seçimler sonrasında Avam Kamarası'nda çoğunluğa sahip olduğu için, parti lideri aynı zamanda başbakan oluyor.

    Boris Johnson'ın 7 Temmuz'daki istifasının ardından Muhafazakar Parti üyeleri yeni lider için oylama gerçekleştirmiş, altı adayla başlayan yarışta son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak kalmıştı.

    BOMBA İDDİA: KOLTUĞA BİLE OTURAMAYABİLİR | VİDEO

    TÜRKİYE'YE KARŞI NASIL BİR POLİTİKA İZLEYECEK?
    Truss'un Türkiye'ye karşı farklı bir politika izlemesinin beklenmediğini belirten A Haber Muhabiri Alpslan Düven, "Truss, Boris Johnson'ın ayak izlerini takip edecek." dedi.

    BOMBA İDDDİA: BORIS JOHNSON KOLTUĞU BIRAKMAYACAK
    Düven, "Seçimden yaklaşık 1 saat önce haber portallarında yeni bir iddia ortaya atıldı. Muhafazakar Parti'den 12 milletvekilinin Truss'a karşı bir güvensizlik oyu sunacağı ve böylelikle liderlik yarışını yeniden başlatıp Boris Johnson'ı en kısa zamanda lider yapmaya çalışacaklarına dair iddialar var. Johnson'ın koltuğu bırakmak istemediği iddiaları gündeme getiriliyor." şeklinde konuştu

    İNGİLTERE'DEKİ SIKINTILAR
    İngiltere'de vatandaşların ekonomik sıkıntılar çektiğine dikkat çeken Düven, "İşletmeler ve haneler önümüzdeki kışı nasıl geçireceklerini konusunda tedirginler. Truss için büyük zorluklar var. Yükselen enerji faturalarının tetiklemiş olduğu bir insanı krize doğru sürüklenip duruyor." ifadelerini kullandı.

        SKANDAL GÖÇMEN AÇIKLAMASI
        İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, istifa eden eski Başbakan Boris Johnson'dan boşalan koltuğa oturması halinde Ruanda ile imzalanan göçmen sınır dışı programını Türkiye'nin de içinde olduğu farklı ülkelerle genişletmeye çalışacağını açıklamıştı.

        TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
        Truss'un skandal açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" ifadelerini kullandı.

        LİZ TRUSS KİMDİR?
        46 yaşındaki Dışişleri Bakanı Truss, açık sözlülüğü ve siyasetteki savaşçı tarzı ile Muhafazakar Parti üyeleri arasında hayli popüler.

        Sosyal medya hesaplarından yayımladığı özel fotoğraflarıyla kimi zaman eleştirilen, hatta Uluslararası Ticaret Bakanlığını "Instagram Bakanlığına" çevirmekle suçlanan Liz Truss, bu eleştirilere kulak asmıyor. Verdiği pozlar Margaret Thatcher'a benzetiliyor.

            LIZ TRUSS'ÜN POLİTİKALARI DA THATCHER'I ANDIRIYOR
            Truss, düşük vergi, bürokrasinin azaltılması, kamu sektörünün küçültülmesi ve işçi haklarının azaltılmasını savunuyor, tam anlamıyla serbest piyasa ideolojisine dönüşü ve asgari devlet müdahalesini istiyor.


            BORİS JOHNSON NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?
            5 Temmuz günü İngiltere'de başlayan siyasi kriz, 7 Temmuz günü Başbakan Boris Johnson'ın istifası ile sona erdi. Kabinesindeki 5 bakan ve 50'nin üzerindeki bakan yardımcısı ve hükümet görevlisinin istifası sonrası "parti kontrolünü kaybettiği" için görevi bırakma çağrısı yapılan Johnson için süreci başlatan başbakana yakın iki bakanın istifası olmuştu.

            Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, istifa mektupları ile kabinedeki görevlerinden ayrıldıklarını açıklarken, Sunak istifa mektubunda, "İngiltere halkı hakkı olan şekilde hükümetin düzgün, ciddi ve yetkin bir şekilde yönetilmesini bekliyor" demişti.

            TACİZ SUÇLAMASI
            İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yakın iki ismin istifalarını tetikleyen durum ise Johnson'ın tacizle suçlanan parti yöneticisi Chris Pincher hakkında hata yaptığını kabul etmesi olmuştu.

                Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yönetici yardımcısı Chris Pincher hakkında çıkan taciz iddiaları üzerine görevinden istifa etmiş, Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanmıştı.

                PARTİ SKANDALI YAŞANMIŞTI
                Johnson'ın başbakanlığı bırakma noktasına gelmesinde son olarak ise corona virüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Ofisi'nde kendisi için verilen doğum günü etkinliğine katıldığını kabul etmesi olmuştu.

                Hükümeti tarafından konulan kuralları çiğneyen Johnson, para cezasına çarptırılmış, başbakan uzun süre reddettiği olayla ilgili kamuoyundan özür dilemişti.

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