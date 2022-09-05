İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu! Bomba iddia: Koltuğa bile oturamayabilir

Yeni başbakanın rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ise 60 bin 399 oyla, yüzde 42,6 destek gördü. İngiltere'de Muhafazakar Parti, genel seçimler sonrasında Avam Kamarası'nda çoğunluğa sahip olduğu için, parti lideri aynı zamanda başbakan oluyor.

Boris Johnson'ın 7 Temmuz'daki istifasının ardından Muhafazakar Parti üyeleri yeni lider için oylama gerçekleştirmiş, altı adayla başlayan yarışta son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak kalmıştı.

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Truss'un Türkiye'ye karşı farklı bir politika izlemesinin beklenmediğini belirten A Haber Muhabiri Alpslan Düven, "Truss, Boris Johnson'ın ayak izlerini takip edecek." dedi.



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Düven, "Seçimden yaklaşık 1 saat önce haber portallarında yeni bir iddia ortaya atıldı. Muhafazakar Parti'den 12 milletvekilinin Truss'a karşı bir güvensizlik oyu sunacağı ve böylelikle liderlik yarışını yeniden başlatıp Boris Johnson'ı en kısa zamanda lider yapmaya çalışacaklarına dair iddialar var. Johnson'ın koltuğu bırakmak istemediği iddiaları gündeme getiriliyor." şeklinde konuştu

İNGİLTERE'DEKİ SIKINTILAR

İngiltere'de vatandaşların ekonomik sıkıntılar çektiğine dikkat çeken Düven, "İşletmeler ve haneler önümüzdeki kışı nasıl geçireceklerini konusunda tedirginler. Truss için büyük zorluklar var. Yükselen enerji faturalarının tetiklemiş olduğu bir insanı krize doğru sürüklenip duruyor." ifadelerini kullandı.