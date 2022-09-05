İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu! Bomba iddia: Koltuğa bile oturamayabilir

İngiltere'de 7 Temmuz'da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson'ın yerine geçen isim belli oldu. İngiltere'de Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasındaki Muhafazakar Parti liderliği yarışı sona ererken, oylama sonucunda Liz Truss'ın yeni başbakan olduğu duyuruldu.
İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI LİZ TRUSS OLDU | VİDEO
Açıklanan oylama sonucu sonrasında Liz Truss, Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi olan "10 Numara"da göreve başlayacak.
OYLARIN YÜZDE 57,4'ÜNÜ ALDI
47 yaşındaki Liz Truss, 2015 seçimlerinden bu yana Muhafazakar Parti'nin dördüncü başbakanı oldu. Seçim yarışında kullanılan yaklaşık 142 bin oydan, 81 bin 326'sını alarak Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Truss oyların yüzde 57,4'üne baktı.
Yeni başbakanın rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ise 60 bin 399 oyla, yüzde 42,6 destek gördü. İngiltere'de Muhafazakar Parti, genel seçimler sonrasında Avam Kamarası'nda çoğunluğa sahip olduğu için, parti lideri aynı zamanda başbakan oluyor.
Boris Johnson'ın 7 Temmuz'daki istifasının ardından Muhafazakar Parti üyeleri yeni lider için oylama gerçekleştirmiş, altı adayla başlayan yarışta son olarak Dışişleri Bakanı Liz Truss ile eski Maliye Bakanı Rishi Sunak kalmıştı.
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TÜRKİYE'YE KARŞI NASIL BİR POLİTİKA İZLEYECEK?
Truss'un Türkiye'ye karşı farklı bir politika izlemesinin beklenmediğini belirten A Haber Muhabiri Alpslan Düven, "Truss, Boris Johnson'ın ayak izlerini takip edecek." dedi.
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Düven, "Seçimden yaklaşık 1 saat önce haber portallarında yeni bir iddia ortaya atıldı. Muhafazakar Parti'den 12 milletvekilinin Truss'a karşı bir güvensizlik oyu sunacağı ve böylelikle liderlik yarışını yeniden başlatıp Boris Johnson'ı en kısa zamanda lider yapmaya çalışacaklarına dair iddialar var. Johnson'ın koltuğu bırakmak istemediği iddiaları gündeme getiriliyor." şeklinde konuştu
İNGİLTERE'DEKİ SIKINTILAR
İngiltere'de vatandaşların ekonomik sıkıntılar çektiğine dikkat çeken Düven, "İşletmeler ve haneler önümüzdeki kışı nasıl geçireceklerini konusunda tedirginler. Truss için büyük zorluklar var. Yükselen enerji faturalarının tetiklemiş olduğu bir insanı krize doğru sürüklenip duruyor." ifadelerini kullandı.