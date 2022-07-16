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    • Dünya
    • 16.07.2022 19:28
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    • 16.07.2022 19:40
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    İngiliz başbakan adayının skandal vaadine Dışişleri'nden sert yanıt: Türkiye sığınmacı kampı değil

    İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, istifa eden eski Başbakan Boris Johnson'dan boşalan koltuğa oturması halinde Ruanda ile imzalanan göçmen sınır dışı programını Türkiye'nin de içinde olduğu farklı ülkelerle genişletmeye çalışacağını açıklamıştı. Dışişlerinden ise tepki gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" denildi.

    Türkiye sığınmacı kampı değil

    Dışişleri Bakanı Liz Truss, milletvekilleri ile gerçekleştirdiği özel bir toplantıda, göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmayı genişletmek istediğini söyledi.

    SKANDAL TEKLİF

    Truss, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olan Türkiye ile İngiltere'deki göçmenleri alması için müzakere başlatmak istediğini söyledi.

    DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Liz Truss'un İngiliz basınında Türkiye'ye ilişkin yer alan iddialarına ilişkin, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" dedi.

    TÜRKİYE HERHANGİ BİR ÜLKENİN SIĞINMACI KAMPI DEĞİLDİR

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Birleşik Krallık basınında Türkiye'ye ilişkin yer alan iddialarına ilişkin, "Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer almıştır.

        Sayın Truss'a atfen basında yer alan bu iddiaların asılsız olmasını ümit ediyoruz. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin üçüncü ülkelerin talebi üzerine daha fazla yük alması, bunun da ötesinde iltica hakkı konusundaki uluslararası düzenlemelerle bağdaşmayan bir yaklaşımın içinde yer alması söz konusu değildir. Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır. Kaldı ki, bu tutumumuzu, geçtiğimiz yıl Afgan sığınmacılar konusunda çıkan benzer haberlerin ardından da kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu çerçevede, tüm ülkeleri, göç konusunda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye ve eşit sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.
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        Haberler Dünya İngiliz başbakan adayının skandal vaadine Dışişleri'nden sert yanıt: Türkiye sığınmacı kampı değil
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