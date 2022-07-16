İngiliz başbakan adayının skandal vaadine Dışişleri'nden sert yanıt: Türkiye sığınmacı kampı değil

Dışişleri Bakanı Liz Truss, milletvekilleri ile gerçekleştirdiği özel bir toplantıda, göçmen kriziyle mücadele etmek amacıyla Ruanda ile yapılan anlaşmayı genişletmek istediğini söyledi.
SKANDAL TEKLİF
Truss, geçici koruma statüsündeki yaklaşık dört milyon Suriyeli ile dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olan Türkiye ile İngiltere'deki göçmenleri alması için müzakere başlatmak istediğini söyledi.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Liz Truss'un İngiliz basınında Türkiye'ye ilişkin yer alan iddialarına ilişkin, "Türkiye herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı veya sınır muhafızı olmayacak, üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerini hiçbir şekilde devralmayacaktır" dedi.
TÜRKİYE HERHANGİ BİR ÜLKENİN SIĞINMACI KAMPI DEĞİLDİR
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Birleşik Krallık basınında Türkiye'ye ilişkin yer alan iddialarına ilişkin, "Birleşik Krallık basınında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Başbakan olması halinde Ruanda'yla yapılan sığınma alanındaki işbirliği anlaşmasının bir benzerinin ülkemizle de yapılmasını talep edeceği yönünde haberler yer almıştır.