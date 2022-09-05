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İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu! Bomba iddia: Koltuğa bile oturamayabilir

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss oldu! Bomba iddia: Koltuğa bile oturamayabilir
05.09.2022 15:55

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Son dakika haberi! İngiltere’de 7 Temmuz’da Başbakanlık ve iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Boris Johnson’ın yerine geçen isim Liz Truss oldu. Truss, "Çalışmalarımda enerji ve ekonomi sorunlarına odaklanacağım" dedi. Truss, adaylık döneminde seçilmesi halinde Ruanda ile imzalanan göçmen sınır dışı programını Türkiye'nin de içinde olduğu farklı ülkelerle genişletmeye çalışacağını açıklamış, Türkiye skandal sözlere tepki göstermişti. Öte yandan İngiltere'nin başbakanı açıklanmadan yaklaşık 1 saat önce İngiliz basınında çıkan haberlere göre Truss başbakanlık koltuğuna bile oturamayacak.

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