NATO'ya girmeye çalışan ama PKK desteğinden de vazgeçmeyen İsveç'ten itiraf gibi açıklama

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek "PKK, 1984'te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadesini kullanmıştı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.

BAĞIŞ ADI ALTINDA TERÖRÜ FONLUYORLAR

İsveç PKK için sadece bir üs değil. Aynı zamanda terör örgütünün para kaynaklarından biri. İsveç'te açılan dernekler üzerinden PKK'ya resmen para akıyor. Paralar İsveç Bankası Bankgirot'a "okul tadilatı", tıbbi yardım" gibi başlıklarla gönderiliyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde liderliğindeki heyetin, PKK'nın kolu YPG temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası örgüte 2023'te 376 milyon dolar destek verilmesi kararlaştırılmıştı.