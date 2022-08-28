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    • Dünya
    • 28.08.2022 16:22
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    • 28.08.2022 16:51
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    NATO'ya girmeye çalışan ama PKK desteğinden de vazgeçmeyen İsveç'ten itiraf gibi açıklama

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine teröre verdikleri desteği gerekçe göstererek ‘hayır’ oyu vermişti. İki ülke de Türkiye’yi ikna turuna başlamış, NATO Zirvesi’nde sözler vermişlerdi. Ancak İsveç ve Finlandiya’dan gelen görüntülere bakılınca terör örgütü PKK ile kol kola oldukları anlaşılıyor. Söz konusu görüntülerin NATO’ya girme süreçlerini uzatacağının farkına varan İsveç’ten itiraf gibi bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Sol Partinin 3 milletvekilinin terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallamasıyla Türkiye ile NATO müzakerelerinin daha zorlaştığını söyledi.

    takvim.com.tr
    İsveç’ten itiraf gibi açıklama

    Gotland Adası'nda askeri birliği gezen Linde, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan NATO müzakereleri, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütü PKK'nın bayrağını sallamalarından sonra daha da zorlaştı. Türk medyası sürekli bunu ve buna benzer olayları gündeme getiriyor. İsveç kanunlarına göre bunların ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyoruz. Fakat bunun hükümet için çok uygunsuz bir durum olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde düzenlen Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısını değerlendiren Linde, "Toplantı ilk önce İsveç'te yapılacaktı, bazı pratik nedenlerden dolayı Finlandiya'ya taşındı. Bu toplantıda terörle mücadelede daha yakın iş birliği ile ilgili olan bu anlaşmayı uygulamak için yapılan çalışmalar gözden geçirildi." dedi.

    İsveç İhracat Kredi Kurulunun (EKN) Türkiye'de bir altyapı şirketine 3 milyar kron kredi verme kararını da değerlendiren Linde, bunun tamamen koşul ve kanunlara uygun olduğunu aktardı.

        SOL PARTİLİLER, PKK PAÇAVRALARIYLA POZ VERMİŞTİ
        Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.

        Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı.

        Andersson, İsveç devlet televizyonu SVT'ye verdiği demeçte, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söylemişti.

        Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek "PKK, 1984'te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadesini kullanmıştı.

        Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.

        BAĞIŞ ADI ALTINDA TERÖRÜ FONLUYORLAR
        İsveç PKK için sadece bir üs değil. Aynı zamanda terör örgütünün para kaynaklarından biri. İsveç'te açılan dernekler üzerinden PKK'ya resmen para akıyor. Paralar İsveç Bankası Bankgirot'a "okul tadilatı", tıbbi yardım" gibi başlıklarla gönderiliyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde liderliğindeki heyetin, PKK'nın kolu YPG temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası örgüte 2023'te 376 milyon dolar destek verilmesi kararlaştırılmıştı.

        STOCKHOLM'DE PKK'DAN TÜRKİYE KARŞITI BOYKOT!
        NATO Zirvesi'nde büyük sözler veren İsveç'in başkenti Stockholm'de parlamento binası önünde PKK yandaşları tarafından yapılan gösteride bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterlerini taşıyan bir grup Türk mallarına boykot uygulanmasını istedi.
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