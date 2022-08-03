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    • Dünya
    • 03.08.2022 21:18
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    • 03.08.2022 21:18
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    NATO'ya girme hayali kuran İsveç'te yine skandal görüntüler! PKK/YPG yandaşları meydanlarda

    İsveç'in başkenti Stockholm'de yer alan parlamento binası önünde, terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendi. Terörist elebaşının posterlerini taşıyan grup, Türk mallarına boykot uygulanmasını istedi. Öte yandan NATO'ya girmek için Türkiye ile muhtıra imzalayan İsveç'in söz konusu muhtıradan uzak bir biçimde sergilediği tutum büyük tepki topladı.

    İsveç’te terör yandaşları yine gösteri düzenledi!

    İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarının boykot edilmesini istedi.



    SOKAKLARDA ÖCALAN POSTERLERİ
    Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, örgütün sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın da posterini taşıdı.



    İSVEÇ SÖZ VERMİŞTİ
    Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.


    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET UYARI!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için imzalanan üçlü muhtıranın şartlarını tekrarlayarak gerekli adımların atılmaması durumunda üyelik sürecinin dondurulacağı hatırlatmasında bulundu.

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    Haberler Dünya NATO'ya girme hayali kuran İsveç'te yine skandal görüntüler! PKK/YPG yandaşları meydanlarda
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