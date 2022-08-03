NATO'ya girme hayali kuran İsveç'te yine skandal görüntüler! PKK/YPG yandaşları meydanlarda





İSVEÇ SÖZ VERMİŞTİ

Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET UYARI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için imzalanan üçlü muhtıranın şartlarını tekrarlayarak gerekli adımların atılmaması durumunda üyelik sürecinin dondurulacağı hatırlatmasında bulundu.





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