NATO’ya girmek için Türkiye’ye yalvaran İsveç’ten yeni skandal! İadesi istenilenler listesindeki FETÖ’cüyü böyle kaçırmışlar
İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz ay NATO'ya girmek için Türkiye'ye resmen yalvarmıştı. Türkiye de iadesini istediği teröristlerin listesini gönderip NATO'ya katılmanın bu listeden geçtiğini açıkça belirtmişti. İsveç basınından gelen itiraf ülkenin teröristlerden vazgeçmeyeceğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye'nin iadesini istediğini FETÖ'cü Yılmaz Aytan, İsveç tarafından işte böyle kaçırılmış.
Finlandiya ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesinin gerçekleştirildiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan İsveç, teröristlerin iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakmayı sürdürüyor.
İsveç Yargıtayı, Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun örgütün üst düzey yöneticilerinden sözde Afganistan imamı Yılmaz Aytan'ın iadesini durdurmuştu. FETÖ'cü Yılmaz Aytan ile ilgili İsveç basınından itiraf geldi.
FETÖ'CÜYE YARDIM!
İsveç'te online yayınlanan Samnytt gazetesinin haberi skalnalı ortaya çıkardı. Haberde ülkede FETÖ'cülere nasıl yardım edildiği gözler öününe serilirken FETÖ'cü Yılmaz Aytan'ı Türkiye'ye iade etmemek için neler yapıldığı detaylarıyla anlattı.
TERÖRİSTE YARDIM
Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından silahlı terör örgütü yönetme/kurma suçlarından iadesi istenen, ancak İsveç tarafından iadesi durdurulan Yılmaz Aytan hakkındaki haberde "İsveç aktif bir şekilde Türkiye'nin terörizm suçlamasıyla iadesini istediği Yılmaz Aytan'a yardım etti.
PASAPORTUNA EL KONULDU
Haberde, 2018 Aralık ayında Afganistan'da bulunan Yılmaz Aytan burada eğitimci olarak bulunduğu sırada Afganistan'ın FETÖ baskınları dolayısıyla ülkeden kaçmaya çalıştı. Afgan yetkililer ise Aytan'ı tutuklayarak ev hapsine aldılar ve pasaportuna el koydu.