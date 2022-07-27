NATO’ya girmek için Türkiye’ye yalvaran İsveç’ten yeni skandal! İadesi istenilenler listesindeki FETÖ’cüyü böyle kaçırmışlar

TERÖRİSTE YARDIM

Türkiye Adalet Bakanlığı tarafından silahlı terör örgütü yönetme/kurma suçlarından iadesi istenen, ancak İsveç tarafından iadesi durdurulan Yılmaz Aytan hakkındaki haberde "İsveç aktif bir şekilde Türkiye'nin terörizm suçlamasıyla iadesini istediği Yılmaz Aytan'a yardım etti.