İsveç Başbakanı Andersson: Mutabakat koşullarını yerine getireceğiz

Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptığı açıklamada, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki mutabakat zabtının koşullarını yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

İADESİ İSTENEN DOLANDIRICI

Kart dolandırıcılığı suçlamasıyla İsveç'e kaçan "Okan Kale" isimli şahsın Türkiye tarafından iadesinin istendiğini söyleyen Andersson, "Bu karar İsveç ve uluslararası yasalara göre alındı ve biz bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.