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    • Dünya
    • 16.08.2022 11:43
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    • 16.08.2022 12:08
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    İsveç Başbakanı Andersson: Mutabakat koşullarını yerine getireceğiz

    Son dakika haberleri... Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde imzalanan üçlü muhtıra, üyelik müzakareleri yürüten İsveç ve Finlandaniya'nın uyması gereken şartları berlilemişti. İsveç FETÖ üyesi teröristin iade talebini reddettiği gibi PKK yandaşı teröristlerin rahatça gösteri yapmasına herhangi bir müdahalede bulunmamıştı. Türkiye'nin yaşananlara tepkisi ve tavizsizliği İsveç'e geri adım attırdı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptığı açıklamada, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki mutabakat zabtının koşullarını yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

    İsveç’ten Türkiye açıklaması: Anlaşmaya uyacağız

    Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı.

    İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptığı açıklamada, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki mutabakat zabtının koşullarını yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

    İADESİ İSTENEN DOLANDIRICI
    Kart dolandırıcılığı suçlamasıyla İsveç'e kaçan "Okan Kale" isimli şahsın Türkiye tarafından iadesinin istendiğini söyleyen Andersson, "Bu karar İsveç ve uluslararası yasalara göre alındı ve biz bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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