Bu kafayla NATO’ya girmeniz imkansız! MİT’in cehenneme gönderdiği terörist için İsveç’te anma töreni

İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinde terör örgütü YPG/PKK ile ortak mücadele sözü vermesine rağmen, terörist yandaşları İsveç'te faaliyetlerine devam ediyor.
MİT'in Suriye Kamışlı'da 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonla sözkonusu teröristi etkisiz hale getirmişti. Stockholm'de bulunan terör örgütü YPG/PKK yandaşları büyükbaş teröristin öldürülmesine ağıtlar yaktı.
Stockholm'de bir salonu dolduran terör yandaşları öldürülen teröristin fotoğraflarını ve PKK'nın sözde elabaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını duvara asarak anma töreni gerçekleştirdi.
KAMIŞLI'DAKİ OPERASYONDA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'nin Kamışlı şehrinde gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/YPG'nin sözde Amude- Derbesiye eyalet genel sorumlusu 'Rezan Cavit' kod adlı Yusif Mehmud Rebani ile beraberindeki sözde genel istihkam sorumlusu 'Ruhaz Amude' kod adlı Mazlum Esat geçtiğimiz 12 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilmişti.
MİT, sözde Haftanin eyalet sorumlusuyken, Türkiye'nin çok sayıda şehit verdiği eylemlerin sorumlusu 'Rezzan Cavit' kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmek için özel ekip kurdu. Rebani'nin Suriye'ye görevlendirildiğini tespit eden ekip, sahadaki bilgileri Türkiye'ye göndererek operasyonun planlanmasını sağladı.