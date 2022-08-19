Türkiye İsveç ve Finlandiya arasında gerçekleşecek olan kritik toplantının tarihi belli oldu!





İSVEÇ DIŞİŞLERİ TARİH VERDİ: 26 AĞUSTOS

Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise ülkelerin ilk toplantının en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirterek, "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada ise 26 Ağustos'ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği kaydedildi.