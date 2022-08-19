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    Türkiye İsveç ve Finlandiya arasında gerçekleşecek olan kritik toplantının tarihi belli oldu!

    NATO'ya katılım sürecinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında gerçekleşecek olan ortak mutabakatın tarihi belli oldu. İsveç devlet televizyonuna konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının Finlandiya'da yapılacağını belirtti. İsveç dışişleri Bakanı ise yaptığı açıklamada 26 Ağustos'ta ilk toplantının gerçekleşeceğini söyledi.

    Kritik toplantının tarihi belli oldu

    Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının Finlandiya'da yapılacağını belirtti.



    İSVEÇ DIŞİŞLERİ TARİH VERDİ: 26 AĞUSTOS
    Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise ülkelerin ilk toplantının en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirterek, "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak." ifadelerini kullandı.
    İsveç Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada ise 26 Ağustos'ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği kaydedildi.



    ÜÇLÜ MUHTIRA İMZALANMIŞTI
    NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.
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    Haberler Güncel Türkiye İsveç ve Finlandiya arasında gerçekleşecek olan kritik toplantının tarihi belli oldu!
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