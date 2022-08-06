Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Alman güvenlik yetkilileri iç karışıklık uyarısı verdi





Faeser, "Daha önce koronavirüs gösterilerinde olduğu gibi aşırı sağcıları ve diğer çeşitli çevreleri birbirine bağlayan demokrasiyi küçümseme ve devletimizi sarsma girişimi gibi şeyler ortak payda olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanı Faeser, polisin olası yeni gösterilere hazırlıklı olduğunu ifade etti.