Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.08.2022 02:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.08.2022 02:11
    ABONE OL

    Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Alman güvenlik yetkilileri iç karışıklık uyarısı verdi

    Avrupa ülkeleri artan enerji kriziyle tek tek kırmızı alarm veriyor. Almanya dahil birçok ülkede tasarruf önlemleri alınırken Almanya'dan artan enerji krizine karşı kritik uyarı yapıldı. Alman güvenlik yetkilileri aşırılık yanlılarının, halkın enerji krizinden ve fiyatların artmasından çok etkilenmesini ümit ettiklerini, böylelikle halkta oluşacak güvensizliği devlete karşı propaganda yapmak için kullanmak istediklerini belirtti.

    Almanya’da enerji krizi derinleşiyor!

    Almanya'da güvenlik yetkilileri, aşırılık yanlılarının ülkede artan gıda ve gaz fiyatlarının halkta yol açtığı endişeleri istismar edeceği uyarısında bulundu. Brandenburg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç istihbarat servisi) Başkanı Jörg Müller, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, aşırılık yanlılarının, halkın enerji krizinden ve fiyatların artmasından çok etkilenmesini ümit ettiklerini, böylelikle halkta oluşacak güvensizliği devlete karşı propaganda yapmak için kullanmak istediklerini belirtti.



    "ÖFKELİ BİR KIŞ BİZİ BEKLİYOR"
    "Aşırılık yanlıları, Almanya'da öfkeli bir kışı hayal ediyor." ifadesini kullanan Müller, bu faaliyetleri dikkatli şekilde takip ettiklerini bildirdi. Almanya İçişleri Bakanı Nanzey Faeser de "demokrasi düşmanlarının felaket, korku ve yok olma fantezilerini yaymak için krizleri kötüye kullanmayı beklediğini", aşırılık çevrelerinin şu anda halkı harekete geçirebilecek konular aradığını belirtti.



    Faeser, "Daha önce koronavirüs gösterilerinde olduğu gibi aşırı sağcıları ve diğer çeşitli çevreleri birbirine bağlayan demokrasiyi küçümseme ve devletimizi sarsma girişimi gibi şeyler ortak payda olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanı Faeser, polisin olası yeni gösterilere hazırlıklı olduğunu ifade etti.



        Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, Telegram gibi sosyal medya kanallarından enflasyon, enerji ve Ukrayna'daki savaşla ilgili içeriklerin yoğun şekilde paylaşıldığını gözlemledikleri bilgisini verdi. Gazetenin haberinde, Almanya İçişleri Bakanlığının, fiyat artışlarının çok fazla insanı etkilemesi ve sonbaharda yeni bir Kovid-19 dalgası yaşanması durumunda radikalleşme potansiyelinin bulunduğu ve salgın sırasındaki gibi aşırı sokak gösterileri düzenlenebileceği uyarısı yaptığına işaret edildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ukrayna’dan yola çıkan üç gemiden 2’si İstanbul’da
        Haberler Dünya Almanya'da enerji krizi derinleşiyor! Alman güvenlik yetkilileri iç karışıklık uyarısı verdi
            SON DAKİKA