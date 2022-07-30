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    • Dünya
    • 30.07.2022 09:17
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    • 30.07.2022 09:17
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    Rusya'nın gazını kestiği Avrupa ne yapacağını şaşırdı: İlginç önlemlere başvuruyorlar

    Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının ardından Rusya'ya yönelik ambargo kararı alan Avrupa'yı zor günler bekliyor. Rusya'nın doğal gaz ödemelerini ruble üzerinden gerçekleştirmeyen ülkelere yönelik kesinti hamlesine karşı, gazı depolamaya başlayan Avrupalılar bir şok daha yaşadı. Rusya arıza gerekçesiyle doğal gazda kesintiye gidince zorlu kış şartlarında ne yapacağını kara kara düşünen Avrupalılar, vatandaşlarına “Işığı kapat, klimayı açma, soğuk duş al, hızını azalt ve kravat takma” gibi tavsiyelerde bulunmaya başladı.

    Avrupa ne yapacağını şaşırdı: İlginç önlemler

    Rusya'nın doğal gazına muhtaç Avrupa, enerji krizine karşı ilginç tedbirlere başvuruyor. Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını gerçekleştiren Kuzey Akım 1 hattında arıza gerekçesiyle kapasiteyi yüzde 20'ye düşürmesinin ardından tüketimleri yüzde 15 azaltma kararı aldı. Kararın alan ülkeler vatandaşına kravat takmamayı öneriyor, kimi ise panjurları indirmeyi. İşte gaz kıtlığı yaşayan Avrupa'nın çözüm için bulduğu çareler.

    SOĞUKLA YIKANIN
    Almanya'nın Hannover şehri, kamu binaları, yüzme havuzları, spor salonlarında sıcak suyu kesti. Enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler kapatılıyor, belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak.

    Kamu binalarında her yıl nisan ayından eylül ayının sonuna kadar ısıtma yapılmayacak. Aşağı Saksonya'da belediye binaları, yalnızca 1 Ekim-31 Mart tarihleri arasında, 20 dereceden fazla olmayan oda sıcaklığında ısıtılacak.

    Fanlı ısıtıcı ve mobil klima kullanmak yasak. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de bir ay önce vatandaşlara "duş yapma süresini kısa tutun" demişti.

    200 BİNAYA IŞIK YOK
    Berlin'de 200 yapı gece ışıklandırılmayacak. Baden-Württemberg'de ofislerde ısı 18 derece olacak. Aşırı sıcak günler hariç klima çalışmayacak.

    DÜKKAN KAPISINI KAPATIN
    Fransa'da klimalı dükkânlara 'kapıları kapalı tutun' dedi. Kapısını kapatmayana 750 euro para cezası kesiliyor.

    Tren istasyonları ve havaalanları dışında her yerde 01:00 ile 06:00 saatleri arasında ışıklı reklam yasaklandı. Bu yasağa uymayana 1.500 euro ceza var.

        Kamu binalarında televizyonlar da kapanacak.

        PENCEREYE SİPER TAKIN
        Yunanistan'da klimalar yazın en az 27 dereceye ayarlanacak. Kamu binalarına pencere siperleri takılacak. Çalışma saatlerinden sonra bilgisayarlar kapatılacak.

        HIZINIZI DÜŞÜRÜN
        İrlanda'da yetkililer, benzin kullanımını azaltmak için insanları hızlarını düşürmeye çağırdı. Ayrıca bulaşık ve çamaşır makinesi kullanımını ayarlamaları tavsiye ediliyor.

        PANJURLARI İNDİRİN
        İspanya'da kamuda klimaların 27 derecenin altına düşmesi yasak.

        Çevre Bakanı, "Panjurları kapalı tutabiliriz" derken Başbakan Pedro Sánchez de "Kravat takmıyorum. Bakanlardan ve özel sektör patronlarından gerekmedikçe kravat takmamalarını istedim" dedi.

        KIŞIN 27 DERECE ÜSTÜ YASAK
        İtalya, anıtların etrafındaki ışıkları kapatmaya hazırlanıyor. Ticari faaliyetlerin saat 19:00'da kapatılması planlanıyor. Hastaneler hariç kamu binalarında, klimalar yazın 19 derecenin altında, kışın 27 derecenin üzerinde çalışmayacak.

        ISITICIYI 1 DERECE AZALTIN
        Hırvatistan halka, kış aylarında ısıtıcıların 1 santigrat derece azaltılması tavsiyesinde bulunuldu. Yaz aylarında ise klima derecesinin 25'in altında tutulmaması, ev aydınlatması için LED lamba kullanılmasını tavsiye edildi.

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        Haberler Dünya Rusya'nın gazını kestiği Avrupa ne yapacağını şaşırdı: İlginç önlemlere başvuruyorlar
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