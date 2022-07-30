Rusya'nın gazını kestiği Avrupa ne yapacağını şaşırdı: İlginç önlemlere başvuruyorlar

Rusya'nın doğal gazına muhtaç Avrupa, enerji krizine karşı ilginç tedbirlere başvuruyor. Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını gerçekleştiren Kuzey Akım 1 hattında arıza gerekçesiyle kapasiteyi yüzde 20'ye düşürmesinin ardından tüketimleri yüzde 15 azaltma kararı aldı. Kararın alan ülkeler vatandaşına kravat takmamayı öneriyor, kimi ise panjurları indirmeyi. İşte gaz kıtlığı yaşayan Avrupa'nın çözüm için bulduğu çareler.
SOĞUKLA YIKANIN
Almanya'nın Hannover şehri, kamu binaları, yüzme havuzları, spor salonlarında sıcak suyu kesti. Enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler kapatılıyor, belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak.
Kamu binalarında her yıl nisan ayından eylül ayının sonuna kadar ısıtma yapılmayacak. Aşağı Saksonya'da belediye binaları, yalnızca 1 Ekim-31 Mart tarihleri arasında, 20 dereceden fazla olmayan oda sıcaklığında ısıtılacak.
Fanlı ısıtıcı ve mobil klima kullanmak yasak. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de bir ay önce vatandaşlara "duş yapma süresini kısa tutun" demişti.
200 BİNAYA IŞIK YOK
Berlin'de 200 yapı gece ışıklandırılmayacak. Baden-Württemberg'de ofislerde ısı 18 derece olacak. Aşırı sıcak günler hariç klima çalışmayacak.
DÜKKAN KAPISINI KAPATIN
Fransa'da klimalı dükkânlara 'kapıları kapalı tutun' dedi. Kapısını kapatmayana 750 euro para cezası kesiliyor.
Tren istasyonları ve havaalanları dışında her yerde 01:00 ile 06:00 saatleri arasında ışıklı reklam yasaklandı. Bu yasağa uymayana 1.500 euro ceza var.