Almanya'da kış ayları gelmeden panik başladı: Elektrikli ısıtıcılar, yok satıyor

Frank Doring, "Isıtıcılar belki de eylül, ekim ya da kasımda gelir. Hiçbir şirket teslimatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemez. Çünkü her şey tamamen tükendi. En büyük sorun da bu. Herkes elektrikli ısıtıcı almak istiyor çünkü gaz yoksa ev soğuk demektir." dedi.

SICAK SUYLA DUŞ ALAMAYACAĞIZ

Elektrikli ısıtıcı arayan müşterilerden Petra, Alman hükümetinin enerji tüketiminin azaltılmasını istemesinden sonra, "gaz tedarikinin azalması ya da fiyatının daha da artması durumunda daha çok elektriğe bel bağlamak zorunda kalmaktan endişe duyduğunu belirtti.

Petra, "Korkum şu ki sorunlar yaşanacak. Isıtıcım olmazsa ve biri sağlık sorunları yaşarsa, en azından sıcak bir banyo gerekecek. Belki ileride sıcak suyla duş alamayacağız. İşte bu yüzden acilen bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyacım var." diye konuştu.