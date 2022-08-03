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    • Dünya
    • 03.08.2022 22:21
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    • 03.08.2022 22:21
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    Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna teröristlere arka çıkarak üçlü muhtırayı hedef aldı! YPG/PKK'ya methiyeler dizdi

    Fransız Dışileri Bakanı Catherine Colonna skandal söylemlere imza attı. Fransa Dışişleri Bakanı Finladiya ve İsveç ile imzalanan üçlü muhtırayı hedef alarak, NATO'yu veya üyelerini bağlayacak bir taahhüt teşkil etmez etmediğini söyledi. Calonna terör örgütü YPG/PKK'ya atıfta bulunarak ransa'nın "bölgeyi (Irak/Suriye) DEAŞ'tan kurtarmak için savaşan 'Kürt savaşçıları' unutmayacağını" da kaydetti.

    Fransız Bakan’dan skandal sözler

    Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Senatonun ardından Ulusal Meclis'te İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısının kabulünden önce meclisteki görüşmeler sırasında konuşma yaptı..



    "MEMORANDUM BİZİ BAĞLAMIYOR"
    Fransa Dışişleri Bakanı, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu sürecine atıfta bulunarak, "üçlü muhtıra" için "Şunu belirtmek istiyorum ki, memorandum Ankara'nın çekincelerini kaldırmaya faydalı olmakla birlikte hiçbir şekilde NATO'yu veya üyelerini bağlayacak bir taahhüt teşkil etmez." ifadesini kullandı.



    PKK'YI AYRI TUTUYORUZ DEYİP YPG'YE ARKA ÇIKTI: KÜRT SAVAŞÇILARI UNUTMAYACAĞIZ
    Terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı terör listesinde yer aldığını, PKK üyelerinin Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde saldırılar düzenlediğini hatırlatan Colonna, "diğer Kürt grupları, PKK'dan ayrı tuttuklarını, bunun kendileri için kilit bir ayrım olduğunu" söyledi. Colonna, terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Fransa'nın "bölgeyi (Irak/Suriye) DEAŞ'tan kurtarmak için savaşan 'Kürt savaşçıları' unutmayacağını" da kaydetti.



        İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNİ KABUL ETMİŞLERDİ
        Fransa'da Senato'nun ardından Ulusal Meclis de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını kabul etmişti. Böylelikle, Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamıştı. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik "üçlü muhtıra" imzalanmıştı.



        TÜRKİYE "ÜÇLÜ MUHTIRA" İLE İLK DEFA YPG/PKK'NIN, BİR NATO BELGESİNDE YER ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "üçlü muhtıra" ile ilk kez terör örgütü YPG/PKK'nın bir NATO belgesinde yer aldığını söylemişti. Çavuşoğlu, "üçlü muhtıra" için "Sonuçta ilk defa YPG/PYD, bir NATO belgesinde yer aldı. Bu, Genel Sekreter'in kolaylaştırıcılığında üçlü bir mutabakat olsa da (NATO'nun) zirve bildirisinde de memnuniyetle karşılanarak 18. maddede yer aldığı için bir referans belgesi haline geldi. İlk defa FETÖ ve YPG/PYD, NATO'nun literatürüne girmiş oldu." ifadesini kullanmıştı.

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        Fransız Bakan’dan skandal sözler
        Haberler Dünya Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna teröristlere arka çıkarak üçlü muhtırayı hedef aldı! YPG/PKK'ya methiyeler dizdi
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