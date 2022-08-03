Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna teröristlere arka çıkarak üçlü muhtırayı hedef aldı! YPG/PKK'ya methiyeler dizdi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Senatonun ardından Ulusal Meclis'te İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısının kabulünden önce meclisteki görüşmeler sırasında konuşma yaptı..
"MEMORANDUM BİZİ BAĞLAMIYOR"
Fransa Dışişleri Bakanı, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu sürecine atıfta bulunarak, "üçlü muhtıra" için "Şunu belirtmek istiyorum ki, memorandum Ankara'nın çekincelerini kaldırmaya faydalı olmakla birlikte hiçbir şekilde NATO'yu veya üyelerini bağlayacak bir taahhüt teşkil etmez." ifadesini kullandı.
PKK'YI AYRI TUTUYORUZ DEYİP YPG'YE ARKA ÇIKTI: KÜRT SAVAŞÇILARI UNUTMAYACAĞIZ
Terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği'nin (AB) hazırladığı terör listesinde yer aldığını, PKK üyelerinin Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde saldırılar düzenlediğini hatırlatan Colonna, "diğer Kürt grupları, PKK'dan ayrı tuttuklarını, bunun kendileri için kilit bir ayrım olduğunu" söyledi. Colonna, terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Fransa'nın "bölgeyi (Irak/Suriye) DEAŞ'tan kurtarmak için savaşan 'Kürt savaşçıları' unutmayacağını" da kaydetti.