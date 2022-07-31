Fransa PKK/YPG'den yana saf tuttu! Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı harekat öncesi küstah bildiri





Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan bildiride yer alan ifadeler şöyle:

TERÖRİSTLERİ 'BARIŞ ELÇİSİ' SIFATIYLA AKLAMA ÇABASI!

"Suriye'nin kuzey ve doğusunda özerk yönetim tarafından kontrol edilen bölgelerde savaşın neden olduğu korkunç koşullara rağmen Kürt, Arap, Asuri-Keldani, Ermeni ve tüm etnik halklar bir arada yaşamakta ve kendilerini demokratik, feminist ve ekolojik bir sistem içinde örgütlemeye çalışıyor ve diyalog içinde barışı inşa etmek için mücadele ediyorlar."