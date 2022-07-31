Fransa PKK/YPG'den yana saf tuttu! Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı harekat öncesi küstah bildiri

Terör örgütlerinin kuluçka merkezi olan Avrupa, PKK/YPG'ye kucak açmaya devam ediyor. Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası harekat öncesi Fransız vekiller haddini aşan küstah bir bildiri yayımladı.
"Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" başlıklı bildiride senatörler, Türk hükümetinin, "Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama stütüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığını." ifade etti.
Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan bildiride yer alan ifadeler şöyle:
TERÖRİSTLERİ 'BARIŞ ELÇİSİ' SIFATIYLA AKLAMA ÇABASI!
"Suriye'nin kuzey ve doğusunda özerk yönetim tarafından kontrol edilen bölgelerde savaşın neden olduğu korkunç koşullara rağmen Kürt, Arap, Asuri-Keldani, Ermeni ve tüm etnik halklar bir arada yaşamakta ve kendilerini demokratik, feminist ve ekolojik bir sistem içinde örgütlemeye çalışıyor ve diyalog içinde barışı inşa etmek için mücadele ediyorlar."
"KÜRT MÜTTEFİKLERİMİZE BİR KEZ DAHA SALDIRILMASINA İZİN VEREMEYİZ"
"Batılı ülkeler artık Türk ordusu tarafından işlenen ihlalleri görmezden gelmemelidir. Kürt savaşçılarının IŞİD'e karşı mücadeledeki kararlılığı tüm uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak bugün unutulmuş görünüyorlar. Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz." ifadeleri kullanıldı.