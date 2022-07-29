Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 30.07.2022 05:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2022 05:47
    ABONE OL

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk Twitter'a karşı dava açtı!

    Elon Musk 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın almaktan vazgeçmişti. Twitter-Musk davasının başlama tarihi 17 Ekim olarak belirlemesinin ardından,Elon Musk'tan karşı atak geldi. 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından çekilmek için karşı dava açtı.

    Elon Musk Twitter’a karşı dava açtı

    Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasından çekilmek için Twitter'a "karşı dava" açtı.



    Musk'ın sosyal medya şirketine karşı dava açtığı haberi, Delaware Chancery Mahkemesi Hakimi Kathaleen St. Jude McCormick'in Twitter-Musk davasında duruşmaların başlama tarihini 17 Ekim olarak belirlemesinden saatler sonra geldi.



    ANLAŞMAYI FESHETMİŞTİ
    Elon Musk, 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini bildirmişti.



        Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.



        Twitter ise anlaşmayı feshettiği için Musk'a dava açmıştı. Şirket tarafından Delaware Chancery Mahkemesine yapılan şikayette Musk'ın, imzaladığı anlaşma "artık kişisel çıkarlarına hizmet etmediği" için Twitter ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği aktarılmıştı.



        Şikayet dilekçesinde Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının "bahane" olduğu ve "hiçbir dayanağının" olmadığı kaydedilmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ankapark yalanına karşı rakamlarla gerçekler!
        Haberler Dünya Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk Twitter'a karşı dava açtı!
            SON DAKİKA