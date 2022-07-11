Twitter'a Elon Musk darbesi! Fena çakıldı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter ile 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.
TWITTER HİSSELERİ ÇAKILDI
New York borsasında TWTR koduyla işlem gören şirketin hisse değeri, haftanın ilk işlem gününde yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek 33,86 dolara geriledi.
Twitter hisselerinde yaşanan düşüş, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından geldi.
ELON MUSK'IN TEKLİFİNİN ALTINA İNDİ
Söz konusu düşüşle Twitter'ın hisse değerinin, Musk'ın nisanda yaptığı teklifin altına indiği dikkati çekti.
Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
MUSK'IN İPTAL GEREKÇESİ
SEC'e cuma günü yapılan bildirimde ise Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarılmıştı.
Elon Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.
Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü kaydedilmişti.