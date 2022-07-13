Twitter'dan Elon Musk'a dava! 44 milyar dolarlık satın alma anlaşması mahkemelik oldu

Sosyal medya platformu Twitter tarafından Delaware Chancery Mahkemesine yapılan şikayette, Musk'ın, imzaladığı anlaşma "artık kişisel çıkarlarına hizmet etmediği" için Twitter ve hissedarlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiği aktarıldı.
Şikayet dilekçesinde, Musk'ın anlaşmayı feshetmeye yönelik iddialarının "bahane" olduğu ve "hiçbir dayanağı" olmadığı kaydedildi.
Dilekçede, "Birleşme anlaşmasının imzalanmasından bu yana Musk, Twitter'ı ve anlaşmayı defalarca kötüleyerek Twitter için ticari risk ve hisse fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı." ifadesi yer aldı.
Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği 8 Temmuz'da bildirilmişti.
Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.
Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü kaydedilmişti.