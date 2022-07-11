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    Dünyayı sarsan Şinzo Abe suikastinin faili Tetsuya Yamagami'nin profili akıllarda soru işareti bıraktı

    Tetsuya Yamagami, dünyanın en güvenli ülkesi Japonya’da eski başbakana kurşun yağdırdı! Dünya, onu bu suikastle tanıdı! Profili akıllarda soru işareti bıraktı: Senelerce 260 dolarlık küçük bir dairede yaşadı. Görevdeyken silah yapımıyla ilgili eğitim almadı. Evi mühimmat deposundan farksızdı!

    ’Tip’suya!

    Japonya'da yaşanan suikast, dünyayı sarstı! Eski Başbakan Şinzo Abe, seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Katili ise Tetsuya Yamagami isimli eski bir asker çıktı! Kan donduran suikastle ilgili yürütülen soruşturmada tetikçiyle ilgili şoke eden bilgilere ulaşıldı. Buna göre katil, senelerce 8 katlı bir evin zemin katında yaşadı. Kirası 280 dolardı. 2002'den 2005'e kadar Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde görev aldı. Hiroşima'da bir eğitim gemisine atandı. Donanmadan ayrıldıktan sonra işsiz kaldı. 2020'de bir fabrikada işe başladı. Buradan da 15 Mayıs'ta ayrıldığı ortaya çıktı. İçine kapanık bir tip olan Yamagami, komşularıyla hiç iletişim kurmadı. 69 yaşındaki komşusu onu son gördüğü anları şöyle anlattı: 'Merhaba' dedim, cevap vermedi. Çok gergindi!



    ÖZEL EĞİTİMLİ...
    Tetsuya Yamagami'nin evinden bomba ve silah çıktı. Onlar arasında elektrikle ateşlenen 9 namlulu bir de av tüfeği de vardı! Bu durum akıllarda soru işareti bıraktı. Çünkü Japonya'da hiçbir askere, silah yapımı eğitimi verilmediği ortaya çıktı. Donanma sözcüsü, "Hiçbir askere silah yapabilecek bilgi verilmez. Uzun süre görev almış askerler bile silah yapmayı bilmez" dedi.



    İHMAL VAR
    Eski Başbakan Şinzo Abe'nin ölümünün ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. Herkes, Abe'nin güvenlik ekibini hedef gösterdi. Nara kenti Polis Müdürü Tomoaki Onizuka, bir kez daha olayda 'güvenlik zafiyeti' olduğunun altını çizdi.



        Tetikçi Tetsuya Yamagami'nin eski başbakanı seçim turu boyunca takip ettiği belirlendi. Olay yerine de trenle geldiği tespit edildi.



        Naaşı Tokyo'daki evine gönderilen Şinzo Abe'nin cenaze töreni yarın yapılacak.



        BLİNKEN'DEN TAZİYE ZİYARETİ
        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'ya taziye ziyaretinde bulunacağını açıkladı. "Bu sadece eşi, ailesi ve Japonya halkı için değil, dünya için de büyük bir kayıp" ifadesini kullandı.

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        Haberler Dünya Dünyayı sarsan Şinzo Abe suikastinin faili Tetsuya Yamagami'nin profili akıllarda soru işareti bıraktı
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