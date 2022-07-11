Dünyayı sarsan Şinzo Abe suikastinin faili Tetsuya Yamagami'nin profili akıllarda soru işareti bıraktı

Japonya'da yaşanan suikast, dünyayı sarstı! Eski Başbakan Şinzo Abe, seçim konuşması sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Katili ise Tetsuya Yamagami isimli eski bir asker çıktı! Kan donduran suikastle ilgili yürütülen soruşturmada tetikçiyle ilgili şoke eden bilgilere ulaşıldı. Buna göre katil, senelerce 8 katlı bir evin zemin katında yaşadı. Kirası 280 dolardı. 2002'den 2005'e kadar Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde görev aldı. Hiroşima'da bir eğitim gemisine atandı. Donanmadan ayrıldıktan sonra işsiz kaldı. 2020'de bir fabrikada işe başladı. Buradan da 15 Mayıs'ta ayrıldığı ortaya çıktı. İçine kapanık bir tip olan Yamagami, komşularıyla hiç iletişim kurmadı. 69 yaşındaki komşusu onu son gördüğü anları şöyle anlattı: 'Merhaba' dedim, cevap vermedi. Çok gergindi!