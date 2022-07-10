Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünyayı sarsan Şinzo Abe suikastında elde edilen bilgiler herkesi şoke etti

    Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe, suikaste kurban gitti. Dünyayı sarsan saldırıdaki detaylar şoke etti. Öyle ki katil Tetsuya Yamagami, siyasetçiyi seçim turu boyunca adım adım izlediği, miting yaptığı her şehre gittiği belirlendi.

    An’Abe’an takip!

    Japonya, Cuma günü yaşanan suikastle sarsıldı! Eski Başbakan Şinzo Abe, Nara'da silahlı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Yapılan otopside köprücük kemiğinin altındaki atardamara zarar veren kurşun nedeniyle kan kaybından öldüğü açıklandı. Katil, Tetsuya Yamagami (41) isimli eski bir asker çıktı! Abe'yi seçim turu yaptığı pek çok kentte adım adım takip ettiği belirlenen katil, korkunç planını Nara'da uyguladı! İfadesinde annesinin maddi iflasından sorumlu tuttuğu dini bir grup olan Soka Gakkoi liderine silahlı saldırı yapmayı planladığını, bu grubu destekleyen Abe'yi de bu yüzden öldürdüğünü açıkladı! Annesinin bu grup nedeniyle iflas ettiği anlattı.



    İHMAL ŞÜPHESİ
    Suikastin ardından ihmal iddiaları gündeme geldi. Abe'nin ekibinde güvenlik zafiyeti olduğu iddia edildi. Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA) eski başbakan Abe Şinzo'nun hayatını kaybettiği silahlı saldırıda "güvenlik kusuru" olup olmadığına yönelik soruşturma başlattığı belirtildi.



    ÜLKE YASTA
    Japonya halkı, eski başbakanlarının ölümüyle sarsıldı! Abe'nin naaşı dün Tokyo'daki evine yollandı. Yetkililer, cenazeyi taşıyan siyah aracı eğilerek selamladı.



        Japonya, suikaste kurban giden Abe'nin ardından gözyaşlarına boğuldu.



        Saldırganın evinde yapılan aramada suikastte kullanılana benzer çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Dünya Dünyayı sarsan Şinzo Abe suikastında elde edilen bilgiler herkesi şoke etti
            SON DAKİKA