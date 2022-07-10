Dünyayı sarsan Şinzo Abe suikastında elde edilen bilgiler herkesi şoke etti

Japonya, Cuma günü yaşanan suikastle sarsıldı! Eski Başbakan Şinzo Abe, Nara'da silahlı saldırıya uğradı. Kurtarılamadı. Yapılan otopside köprücük kemiğinin altındaki atardamara zarar veren kurşun nedeniyle kan kaybından öldüğü açıklandı. Katil, Tetsuya Yamagami (41) isimli eski bir asker çıktı! Abe'yi seçim turu yaptığı pek çok kentte adım adım takip ettiği belirlenen katil, korkunç planını Nara'da uyguladı! İfadesinde annesinin maddi iflasından sorumlu tuttuğu dini bir grup olan Soka Gakkoi liderine silahlı saldırı yapmayı planladığını, bu grubu destekleyen Abe'yi de bu yüzden öldürdüğünü açıkladı! Annesinin bu grup nedeniyle iflas ettiği anlattı.