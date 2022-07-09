Dünyayı gündemini sarsan suikast! Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe öldürüldü





EN GÜVENLI ÜLKE AMA...

Japonya, dünyanın en güvenli ülkelerinden biriydi. Ülkede, silah sahibi olmak için bir dizi izin almak gerekliydi. Silah bulundurmanın cezası 15 yıl, bunu toplum içinde kullanmanın cezası ise müebbet hapisti! Öte yandan Abe'nin yanında bir güvenlik polisi ekibi olduğu belirtildi. Olayın ardından 'güvenlik zafiyeti' iddialarını gündeme geldi. Kriz masası, suikastle ilgili soruşturmaya geçti...