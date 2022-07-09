Dünyayı gündemini sarsan suikast! Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe öldürüldü

Dünya, dün Japonya'dan gelen son dakika bilgisine kilitlendi. Yer, ülkenin 360 bin nüfusa sahip Nara kentiydi. Eski Başbakan Şinzo Abe, Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek verirken saat 11.30'da bin anda silah sesi yükseldi. Kanlar içinde yere yığılan eski Başbakan'a hemen müdahale edildi. Kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan Şinzo Abe'yi yaşatmak için tam 20 doktor mücadele etti. Ancak 67 yaşındaki siyasetçi 6 saat sonra yaşamını yitirdi. Katili ise Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde görev almış 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami isimli eski bir askerdi. Abe'ye 5 metre yaklaşan Yamagami, çantasından çıkardığı çift namlulu el yapılı silahla iki el ateş eden saldırgan, olay yerinde etkisiz hale getirildi.
1) Tetsuya Yamagami, konuşma yapan Abe'ye 5 metre kadar yaklaştı.
2) El yapımı silahını çıkardı! Eski Başbakan'ı hedef aldı. Meydanda 2 el patlama sesi yankılandı.