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    Dünyayı gündemini sarsan suikast! Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe öldürüldü

    Şinzo Abe, Japonya’nın tarihine geçti. 8 yıllık görev hayatında ekonomiden savunmaya kadar pek çok alanda dönüşüm gerçekleştirdi. Ancak dün, korkunç bir suikaste kurban gitti. Katil, kendisine 5 metre kadar yaklaşan eski bir askerdi!

    Başba’kan’!

    Dünya, dün Japonya'dan gelen son dakika bilgisine kilitlendi. Yer, ülkenin 360 bin nüfusa sahip Nara kentiydi. Eski Başbakan Şinzo Abe, Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek verirken saat 11.30'da bin anda silah sesi yükseldi. Kanlar içinde yere yığılan eski Başbakan'a hemen müdahale edildi. Kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan Şinzo Abe'yi yaşatmak için tam 20 doktor mücadele etti. Ancak 67 yaşındaki siyasetçi 6 saat sonra yaşamını yitirdi. Katili ise Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nde görev almış 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami isimli eski bir askerdi. Abe'ye 5 metre yaklaşan Yamagami, çantasından çıkardığı çift namlulu el yapılı silahla iki el ateş eden saldırgan, olay yerinde etkisiz hale getirildi.



    1) Tetsuya Yamagami, konuşma yapan Abe'ye 5 metre kadar yaklaştı.



    2) El yapımı silahını çıkardı! Eski Başbakan'ı hedef aldı. Meydanda 2 el patlama sesi yankılandı.



        3) Kanlar içinde kalan 67 yaşındaki siyasetçi Abe, yere yığıldı. Duran kalbine dakikalarca masaj yapıldı. O anlar, kamerelere böyle yansıdı.



        İLKLERİN BAŞBAKANI
        Şinzo Abe, 8 yıl iktidarda kaldı. Ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanlık unvanını aldı. 2020'de sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktı. Ülkesinin ekonomi ve savunma politikalarında attığı adımlarla büyük övgü aldı. Abenomics olarak tanımlanan adımlar attı.



        AİLEDEN SİYASETÇİ
        Siyasi bir ailede büyüyen Abe'nin büyükbabası Nobusuke Kishi, 1957'den 1960'a kadar Japonya başbakanıydı. Savaş dönemi lideri olan Kishi, ABD tarafında savaş suçlusu olarak hapis cezası aldı. Amcası da bir dönem başbakanlık olan Abe, 1993'te parlamentoya giriş yaptı.

            Polis, saldırgan Tetsuya Yamagami'nin evine baskın düzenledi. Evden çok sayıda el yapımı bomba ve silah çıktığı belirtildi.



            EVİ PATLAYICI DOLU!



            EN GÜVENLI ÜLKE AMA...
            Japonya, dünyanın en güvenli ülkelerinden biriydi. Ülkede, silah sahibi olmak için bir dizi izin almak gerekliydi. Silah bulundurmanın cezası 15 yıl, bunu toplum içinde kullanmanın cezası ise müebbet hapisti! Öte yandan Abe'nin yanında bir güvenlik polisi ekibi olduğu belirtildi. Olayın ardından 'güvenlik zafiyeti' iddialarını gündeme geldi. Kriz masası, suikastle ilgili soruşturmaya geçti...



                BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KINAMA
                Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şinzo Abe için taziye mesajı yayınladı. "Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" ifadelerini kullandı. Akie Abe, eşinin vurulduğunu haber alınca hemen hastaneye gitti. Ancak kısa süre sonra acı haber geldi.



                DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI
                ABD Başkanı Biden: Bu, Japon halkı ve onu bilen herkes için bir trajedidir.
                AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Gerçek bir arkadaştı.
                AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Duygularımız Japonya halkıyla birlikte.
                Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Saldırıyı sert şekilde kınıyoruz.
                İngiltere Başbakan Johnson: Saldırı beni dehşete düşürdü.
                Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Derin bir üzüntü içindeyiz.
                Fransa Lideri Macron: Şok içindeyim.
                İtalya Başbakanı Draghi: Abe'ye yönelik suikasti kınıyoruz.

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                Haberler Dünya Dünyayı gündemini sarsan suikast! Japonya'nın eski başbakanı Şinzo Abe öldürüldü
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