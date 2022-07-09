Shinzo Abe suikastında dikkat çeken detay! Sadece bir gece önce belli oldu

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya'nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Şinzo Abe, 67 yaşında sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Abe, saldırının gerçekleştiği sırada başkent Tokyo'nun yaklaşık 450 kilometre güneybatısındaki Nara kentinde, pazar günü yapılacak parlamento seçimleri için partisi adına konuşma yapıyordu. Dün yerel saatle 11.30 civarı iki el silah sesi duyulduğunda, Abe, kentteki tren istasyonu önündeki konuşmasına başlayalı henüz bir dakika olmuştu. Şok gelişme sonrası Japon gazeteleri gün ortasında ek baskı yaptı.
Saldırgan böyle ateş etti
ARKASINDAN ATEŞ ETTİ
2005'te ayrılana kadar donanmada 3 yıl görev aldığı ortaya çıkan 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami, dünyanın en sıkı silah kontrol yasalarına sahip ülkede "ev yapımı" tüfeğiyle Abe'ye iki el ateş açtı. Abe'nin hemen arkasında duran ve saldırı sonrası kaçmaya çalışmayan Yamagami, eski Başbakanın takım elbiseli korumalarınca derdest edildi.
Korumalar müdahale etti
100 ÜNİTE KAN
Anında yere yığılan Abe, helikopterle Nara Tıp Üniversitesi Hastane'sine kaldırıldı. Polis, sedyenin helikoptere taşınması sırasında görüntü alınmasını engellemek için yoğun çaba gösterdi. Hastaneden yapılan açıklamada, başbakanın göğsü ve boynuna yakın bir noktadan vurulduğu, kurşunun kalbine kadar ulaştığı belirtildi. Ameliyatına 20 doktorun girdiği, tam 100 ünite kan nakli yapılan Abe'nin, yaklaşık beş saatlik müdahalenin ardından 17.03'te öldüğü açıklandı. Hastane yönetimi, Abe tesise geldiğinde kalbinin durmuş olduğunu, ölüm nedeninin ise kan kaybı olduğunu bildirdi. Bu arada doktorlar, açık yaralara rağmen kurşunları bulamadıklarını kaydetti.