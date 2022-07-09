Shinzo Abe suikastında dikkat çeken detay! Sadece bir gece önce belli oldu





Hastaneye götürüldü

SİLAH EDİNMEK ÇOK ZOR

Japonya'da en son 2007 yılında Nagasaki Belediye Başkanı aşırı sağcı bir grup tarafından silahlı saldırıyla öldürülmüştü. Ülkede 12 aşamalı, katı bir silah düzenlemesi mevcut. Silah almak isteyenler akıl sağlığı, finansal durum gibi kriterlere göre incelenirken, 125 milyonluk ülkede sadece 192 bin ruhsat sahibi bulunuyor.

İKİ KEZ İSTİFA ETTİ

Şinzo Abe, ilk kez 2006 yılında 52 yaşındayken başbakan seçildi. Savaş sonrası dönemde ülkenin en genç lideri olan Abe, ertesi yıl sağlık durumunun kötüleşmesi gerekçesiyle istifa etti. 2012'de tekrar Liberal Demokratik Parti'den aday olup kazanan Abe, bu kez kesintisiz 2020'ye kadar görev yaptı. Gençliğinden beri bir bağırsak hastalığı olan "ülseratif kolit"ten muzdarip olan Abe, sürpriz bir anons yaparak, bir kez daha sağlık gerekçesiyle istifa etti.

Abe, ülke yönetimine aktif olarak katılmış bir aileden geliyor. Büyükbabası Kishi Nobusuke, 1957-1960 yılları arasında başbakandı. Babası dışişleri bakanlığı yapmıştı. Abe'nin küçük kardeşi Nobuo Kishi ise halihazırda ülkenin savunma bakanı.