Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi ABD'den dikkat çeken açıklama: Yakından izleyeceğiz





İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ELDE ETME SÜRESİ

Price, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin İran'da daha önce bildirilmeyen üç yerde nükleer reaktör tespit ettiklerine yönelik açıklamasına değindi, Ajansın bu konudaki raporlarına güvendiklerini kaydetti.

Grossi'nin değerlendirmesinin kendi değerlendirmeleri ile paralel olduğunu aktaran Price, "Gerçek şu ki Ortak Kapsamlı Eylem Planının (OKEP) yürürlükte olduğu 2018'de İran'ın nükleer silah elde etme süresi 12 aydı. Mayıs 2018'den yani 4 yıldan bu yana bu süre oldukça kısaldı. Maalesef şu anda artık aylar değil haftalardan hatta daha kısa bir süreden bahsediyoruz." diye konuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de İran nükleer programına yönelik OKEP anlaşmasından çekilmişti.