Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.06.2022 10:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2022 10:40
    ABONE OL

    Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını FETÖ elebaşını savunan Mehmet Öz kazandı

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan ABD Senatosu'na girebilmek için Türkiye vatandaşlığından çıkacağını açıklayan Türk asıllı doktor Mehmet Öz ön seçimleri kazandı. Öz, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin kesinleşmiş adayı John Fetterman ile yarışacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FETÖ elebaşını savunan Öz ön seçimleri kazandı mı?

    ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı.

    ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden Pennsylvania'dan aday olan Öz'ün rakibi Dave McCormick, ön seçimlerde yenilgiyi kabul etti.

    McCormick, yaptığı açıklamada, ''Bugün, Öz'ü arayarak zaferi nedeniyle tebrik ettim.'' dedi.

    Mehmet Öz ise Senato seçimlerinde kendisini destekleyeceğini açıklayan McCormick'e, Twitter hesabından teşekkür etti.

    Eski başkan Donald Trump'ın da desteklediği Dr. Öz, 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin kesinleşmiş adayı John Fetterman ile yarışacak.

        Ön seçim yarışını az farkla önde götüren Mehmet Öz'ün rakibi Dave McCormick, 24 Mayıs'ta, bazı ilçelerden postalanan ve üzerine tarih yazılmayan oy pusulalarının da sayılması gerektiği yönünde dava açmıştı. 25 Mayıs'ta ise Dr. Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklanmıştı.



        FETÖ ELEBAŞINI SAVUNAN SKANDAL AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI
        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunan Türk asıllı doktor Mehmet Öz'ün ABD Senatosu'na girebilmek için Türkiye vatandaşlığından çıkacağını açıklaması tepkiyle karşılanmıştı.

        Pensilvanya eyaletinde senatoya girmek için yarışan Türk asıllı doktor Mehmet Öz FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili, "Darbeye karıştığına dair iddialar inandırıcı değil. O Pensilvanya'da kalmayı sürdürecektir. Gülen'e dokunulamaz" ifadelerini kullanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Dünya Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını FETÖ elebaşını savunan Mehmet Öz kazandı
            SON DAKİKA