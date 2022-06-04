Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını FETÖ elebaşını savunan Mehmet Öz kazandı

Ön seçim yarışını az farkla önde götüren Mehmet Öz'ün rakibi Dave McCormick, 24 Mayıs'ta, bazı ilçelerden postalanan ve üzerine tarih yazılmayan oy pusulalarının da sayılması gerektiği yönünde dava açmıştı. 25 Mayıs'ta ise Dr. Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklanmıştı.