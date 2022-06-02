İsveç Başbakanı Andersson'dan istifa resti! Gensoru köşeye sıkıştırdı "Ülkeyi çetelere teslim ettiniz"

İsveç'te suç örgütü çetelerinin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle Mecliste bulunan sağ partiler, Adalet ve İçişleri Bakanı Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi verdi.
Önergeye sinirlenen Başbakan Andesson, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Johansson hakkında verilen gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.
Gensorunun arkasında olanları not ettiğini aktaran Andersson, "Hükûmetim ve ben, tamamen toplumsal sorunlara odaklanıyoruz. İsveç'in artan suçlarla ilgili büyük bir sorunu var. Ortaya çıkan paralel yapılar ve şiddetin İsveç'in bir parçası haline geldiğinin farkındayım. Böyle bir ortamda bir bakanı güvensizliğe itmek sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.
İsveç'te parlamento seçimlerine 3 ay kaldığına işaret eden Andersson, çevrelerinde savaş bulunurken ülkeyi siyasi bir istikrarsızlığa itmenin sorumsuzluk olduğunu belirtti.