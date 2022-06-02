İsveç Başbakanı Andersson'dan istifa resti! Gensoru köşeye sıkıştırdı "Ülkeyi çetelere teslim ettiniz"

Önergeye sinirlenen Başbakan Andesson, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Johansson hakkında verilen gensorunun kabul edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

Gensorunun arkasında olanları not ettiğini aktaran Andersson, "Hükûmetim ve ben, tamamen toplumsal sorunlara odaklanıyoruz. İsveç'in artan suçlarla ilgili büyük bir sorunu var. Ortaya çıkan paralel yapılar ve şiddetin İsveç'in bir parçası haline geldiğinin farkındayım. Böyle bir ortamda bir bakanı güvensizliğe itmek sorumsuzluktur." ifadesini kullandı.