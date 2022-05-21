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    • Dünya
    • 22.05.2022 00:56
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    • 22.05.2022 01:22
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    Başkan Erdoğan ile görüşen İsveç Başbakanı Anderson: PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 'NATO'ya katılım' süreci hakkında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, görüşmenin detaylarını aktardı. Devlet televizyonuna konuşan Andersson, ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini söyledi.

    İsveç’ten geri vites! Anderson’dan PKK açıklaması

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile telefon görüşmesi yaptı.

    Andersson, ülkesinin terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini de vurguladı.

    Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise "Finlandiya, terörün tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınıyor" ifadelerini kullandı.



    DEVLET TELEVİZYONUNA KONUŞTU
    Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.



        "PKK'NIN TERÖR LİSTESİNDE BULUNMASINI AÇIKÇA DESTEKLEDİM"
        PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.



        Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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        İsveç’ten geri vites! Anderson’dan PKK açıklaması
        Haberler Dünya Başkan Erdoğan ile görüşen İsveç Başbakanı Anderson: PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz
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