NATO'ya girmek için ikili oynuyorlar! İsveç Başbakanı Andersson: Terörizmin her türlüsüne karşıyız

Finlandiya ve İsveç'in önümüzdeki günlerde NATO'ya katılmak için başvurmaları bekleniyor. Diğer 30 ülke gibi veto hakkı bulunan Türkiye'den iki İskandinav ülkesinin katılımına ilişkin sert tepki gelmişti.

TERÖRÜN MİSAFİRHANESİ

Erdoğan NATO üyeliğiyle ilgili, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz." dedi.

TERÖRİZME KARŞILARMIŞ

İsveç Başbakanı Andersson Finlandiya ile birlikte yarın NATO üyeliğine başvuracaklarını açıkladı. İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, "NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa ve İsveç'te PKK terör listesinde olmasına rağmen terör örgütü yandaşları İsveç sokaklarında her hafta gösteri yapabilirken, İsveç parlamentosunda da ağırlanıyor.