NATO'ya girmek için ikili oynuyorlar! İsveç Başbakanı Andersson: Terörizmin her türlüsüne karşıyız

Finlandiya ve İsveç'in önümüzdeki günlerde NATO'ya katılmak için başvurmaları bekleniyor. Diğer 30 ülke gibi veto hakkı bulunan Türkiye'den iki İskandinav ülkesinin katılımına ilişkin sert tepki gelmişti.
TERÖRÜN MİSAFİRHANESİ
Erdoğan NATO üyeliğiyle ilgili, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz." dedi.
TERÖRİZME KARŞILARMIŞ
İsveç Başbakanı Andersson Finlandiya ile birlikte yarın NATO üyeliğine başvuracaklarını açıkladı. İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, "NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Avrupa ve İsveç'te PKK terör listesinde olmasına rağmen terör örgütü yandaşları İsveç sokaklarında her hafta gösteri yapabilirken, İsveç parlamentosunda da ağırlanıyor.
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar'ın 27 Nisan'da İsveç Parlamentosunda iki gün boyunca konferans verdiği basın toplantısı yaptığı ortaya çıktı.
Konferansta terör örgütü PKK'nın terör listesinden çıkarılması istenirken, Türkiye aleyhinde çirkin propaganda yapıldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ninde daha önceden terör örgütü PKK/PYD sözde yöneticilerini defalarca makamında ağırlayarak bunları sosyal medya hesabından duyurmuştu.