İngiltere'den Rusya'ya NATO gözdağı: "Askeri güç olarak Rusya'dan daha üstünüz"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, LBC Radyosuna verdiği röportajda, Putin'in nükleer silah kullanma imasında bulunduğu ve gerekmesi durumunda "kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı" yönündeki açıklamasına ilişkini soruyu yanıtladı.
"GÜÇLÜ KUVVETLERİMİZ VE NÜKLEER CAYDIRICILIĞIMIZ VAR"
Bunun kendisini sarsmadığını kaydeden Wallace, "Çünkü güçlü bir Silahlı Kuvvetlerimiz ve nükleer caydırıcılığımız var. Askeri güç olarak ondan üstün, sayıca ondan fazla ve potansiyel olarak tüm imkanlara sahip 30 ulustan oluşan bir NATO ittifakının parçasıyız." dedi.
Wallace, Putin'in nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirterek, "Nükleer caydırıcılığımız olduğu için çok minnettar olmalıyız. Bence bu, onun (Putin) hesaplamalarının gerçekten önemli bir parçasını oluşturuyor." diye konuştu.