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    • Dünya
    • 28.04.2022 19:08
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    • 28.04.2022 19:15
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    İngiltere'den Rusya'ya NATO gözdağı: "Askeri güç olarak Rusya'dan daha üstünüz"

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 64 günü aşkın vir süre geride kaldı. Çatışmalar devam ederken İngilizlerden dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tehditlerinin kendini sarsmadığını belirterek, hem İngiltere'nin nükleer caydırıcılığı bulunduğunu hem de NATO'nun Moskova karşısında askeri güç olarak daha üstün olduğunu söyledi.

    NATO askeri güç olarak Rusya’dan daha üstün

    İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, LBC Radyosuna verdiği röportajda, Putin'in nükleer silah kullanma imasında bulunduğu ve gerekmesi durumunda "kimsenin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacağı" yönündeki açıklamasına ilişkini soruyu yanıtladı.

    "GÜÇLÜ KUVVETLERİMİZ VE NÜKLEER CAYDIRICILIĞIMIZ VAR"
    Bunun kendisini sarsmadığını kaydeden Wallace, "Çünkü güçlü bir Silahlı Kuvvetlerimiz ve nükleer caydırıcılığımız var. Askeri güç olarak ondan üstün, sayıca ondan fazla ve potansiyel olarak tüm imkanlara sahip 30 ulustan oluşan bir NATO ittifakının parçasıyız." dedi.



    Wallace, Putin'in nükleer silah kullanacağını düşünmediğini belirterek, "Nükleer caydırıcılığımız olduğu için çok minnettar olmalıyız. Bence bu, onun (Putin) hesaplamalarının gerçekten önemli bir parçasını oluşturuyor." diye konuştu.



        "RUSYA İÇİN İŞLER İYİ GİTMİYOR" ALGISI
        Putin'in "büyük stratejik gaflar" yaptığını savunan Wallace, "(Rusya'nın)Ukrayna'ya yönelik sözde yıldırım işgalinin pek iyi gitmediğini" ifade etti.

        Rusya, Ukrayna'ya yapılan büyük silah yardımlarının çatışmayı alevlendirdiğini savunarak, ABD'den silah göndermeyi bırakmasını istemişti.



        Putin de 27 Nisan'da St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "(Ukrayna'da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık." demişti.
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