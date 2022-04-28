İngiltere'den Rusya'ya NATO gözdağı: "Askeri güç olarak Rusya'dan daha üstünüz"





Putin de 27 Nisan'da St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "(Ukrayna'da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık." demişti.



