Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Putin'den "yıldırım hızında misilleme" çıkışı: Dışarıdan müdahale halinde yaparız
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan 2 aylık bir süre geride kaldı. Çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Putin, Ukrayna'daki savaşa dışardan müdahale etme niyetinde olanların Rusya için tehdit oluşturması halinde rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacaklarını bildirdi.
27.04.2022 19:03 - Son Güncelleme: 27.04.2022 19:04
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında konuşma yaptı.
Putin, "(Ukrayna'da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık." dedi.