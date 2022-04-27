RAMAZAN İMSAKİYE
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Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Putin'den "yıldırım hızında misilleme" çıkışı: Dışarıdan müdahale halinde yaparız

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan 2 aylık bir süre geride kaldı. Çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Putin, Ukrayna'daki savaşa dışardan müdahale etme niyetinde olanların Rusya için tehdit oluşturması halinde rakiplerinin sahip olmadığı silahlarla yıldırım hızında misilleme yapacaklarını bildirdi.

27.04.2022 19:03 - Son Güncelleme: 27.04.2022 19:04
Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Putin’den yıldırım hızında misilleme çıkışı: Dışarıdan müdahale halinde yaparız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da Rusya Yasa Konseyi toplantısında konuşma yaptı.

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Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Putin’den yıldırım hızında misilleme çıkışı: Dışarıdan müdahale halinde yaparız

Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattıkları "özel askeri operasyonun" tüm görevlerinin kesinlikle yerine getirileceğini belirten Putin, ülkesini kontrol altına alma politikası izleyenlerin Rusya'yı varlığıyla bile tehlike olarak gördüğünü ifade etti.

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Putin’den yıldırım hızında misilleme çıkışı: Dışarıdan müdahale halinde yaparız

Putin, bu düşüncenin yanlış olduğunu, esasında bu kesimlerin tüm dünya için tehlike olduğunu değerlendirdi.

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Putin’den yıldırım hızında misilleme çıkışı: Dışarıdan müdahale halinde yaparız

Putin, "(Ukrayna'da) eğer birileri devam eden olaylara dışarıdan müdahale etmek niyetindeyse ve Rusya için kabul edilemez stratejik tehdit oluşturuyorsa, Rusya'nın misilleme saldırılarının yıldırım hızında olacağını bilmelidirler. Bunun için hiç kimsenin şu anda övünemeyeceği tüm araçlara sahibiz. Ama biz övünmeyeceğiz, gerekirse onları kullanacağız. Herkesin bunu bilmesini istiyorum. Bu konudaki tüm kararları aldık." dedi.

Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken Putin’den yıldırım hızında misilleme çıkışı: Dışarıdan müdahale halinde yaparız

Batılı ülkelerin Rus karşıtlığı üzerinden çıkar elde etmeye çalıştığını kaydeden Putin, bu ülkelerin Ukrayna'yı Rusya karşıtı bir ülke haline getirdiğini söyledi.

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