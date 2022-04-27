Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in metrelerce uzunluktaki masasının fiyatı ortaya çıktı!

Rusya, Vladimir Putin'in dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı büyük masanın Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için kullanıldığını iddia etmişti. Ancak İtalyan gazetesi Corriere'e konuşan girişimci Renato Pologna, masanın 25 yıl önce yapıldığını ve Kovid-19 ile alakası olmadığını söylemişti. Putin'e yakın siyasetçilerde bu masanın tercih edilmemesi de bunun Batılı liderlere gözdağı olarak yorumlanmıştı.

PUTİN GUTERRES'İ DE AYNI MASADA AĞIRLADI

Batı ülkelerinin yaptırımları sonrası bir süredir ortalıkta görünmeyen meşhur masa, BM Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti ile yeniden ortaya çıktı.