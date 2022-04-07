Savaşın en acı yüzü! Küçük Vlad, Buça'daki katliamda ölen annesinin mezarına her gün yemek götürüyor





İŞTE BUÇA KASABI

Buça'daki sivil katliamların Yarbay Azatbek Omurbekov'un emriyle yapıldığı ortaya çıktı. İnsan kasabının Ukrayna savaşına gitmeden önce, kilisede kutsandığı anlaşıldı!



Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısındaki Buşa kentinde katliam yaptı. Yaşlı, kadın çocuk demeden tam 410 kişiyi ters kelepçe takıp kurşunladı. Vahşet, Rus askerlerinin çekildiği 30 Mart'tan sonra ortaya çıktı. Sokaklardan günlerce cesetler toplandı. Katliamı, Ruslar'ın yaptığı, uzay görüntüleriyle kanıtlandı. Sivillere saldırı emrini veren komutanın da kimliği ortaya çıktı. Rus 64. Ayrı Motorlu Tüfek Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekova'nın emriyle katliamın yapıldığı anlaşıldı. Ukrayna'ya gelmeden önce Rus Ortodoks Kilisesi tarafından kutsanan insan kasabı Azatbek'in kilisedeki kutsamada "Tarih, savaşlarımızın çoğunu ruhlarımızla verdiğimizi gösteriyor. Silahlar en önemli şey değil" dediği ortaya çıktı. Sivil katliamların baş sorumlusu Azatbek'in uluslararası hukuka göre, "Savaş suçu işlediği" hatırlatıldı.