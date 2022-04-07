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    Savaşın en acı yüzü! Küçük Vlad, Buça'daki katliamda ölen annesinin mezarına her gün yemek götürüyor

    Ukraynalı İra, Buça’daki Rus katliamında öldürüldü. Evinin bahçesine gömüldü. 6 yaşındaki oğlu Vlad her gün mezarına yemek götürdü. Bu kare ise savaşın en acı yüzüydü.

    Ah ’Evl’ad

    Rusya, Buça'da sivilleri kurşunladı. Ölenler arasında Ira Tanyuk da vardı. Genç kadın son yolculuğuna uğurlandı.



    Geride oğlu Vlad'ı bıraktı. Küçük çocuk bir zamanlar oyunlar oynadığı bahçede annesinin mezarıyla başbaşa kaldı.



    İŞTE BUÇA KASABI
    Buça'daki sivil katliamların Yarbay Azatbek Omurbekov'un emriyle yapıldığı ortaya çıktı. İnsan kasabının Ukrayna savaşına gitmeden önce, kilisede kutsandığı anlaşıldı!

    Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısındaki Buşa kentinde katliam yaptı. Yaşlı, kadın çocuk demeden tam 410 kişiyi ters kelepçe takıp kurşunladı. Vahşet, Rus askerlerinin çekildiği 30 Mart'tan sonra ortaya çıktı. Sokaklardan günlerce cesetler toplandı. Katliamı, Ruslar'ın yaptığı, uzay görüntüleriyle kanıtlandı. Sivillere saldırı emrini veren komutanın da kimliği ortaya çıktı. Rus 64. Ayrı Motorlu Tüfek Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekova'nın emriyle katliamın yapıldığı anlaşıldı. Ukrayna'ya gelmeden önce Rus Ortodoks Kilisesi tarafından kutsanan insan kasabı Azatbek'in kilisedeki kutsamada "Tarih, savaşlarımızın çoğunu ruhlarımızla verdiğimizi gösteriyor. Silahlar en önemli şey değil" dediği ortaya çıktı. Sivil katliamların baş sorumlusu Azatbek'in uluslararası hukuka göre, "Savaş suçu işlediği" hatırlatıldı.



    SAVAŞ SUÇLUSU OLARAK YARGILANABILIR
    Cadde,     sokak ve ormanlarda uzuvları kesilmiş, soyularak işkence edilmiş sivliler bulundu. Buça'da 410 sivil, elleri arkadan kelepçelenerek katledildi. Dünya tepki gösterdi.



        SUÇ 'BİLD'İRİSİ
        Almanya         eski Başbakanı Angela Merkel, görev süresince Rusya ile ilişkilerini üst seviye çıkardı. İddiaya göre Putin bundan güç aldı. Buça katliamından sonra Merkel hedef tahtası yapıldı. Bild gazetesi, Floransa'da bulunan Merkel için, "Buça'ya davet edildi, o tatile gitti" diye yazdı.


        Katerina Tikhonova

        KIZMA BİRADER
        ABD gazetelerinden Wall Street Journal, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. ABD yönetiminin Rusya Lideri Vladimir Putin'in öz kızları Maria Vorontsova (36) ve Katerina Tikhonova'ya (35) yaptırım uygulamaya hazırlandığını aktardı.


        Maria Vorontsova

        NOTLAR

        UKRAYNA'YA göre 4 bin 500 savaş suçu şüphesi inceleniyor.

        BORODYANKA'DA da sivil katlimının olduğu belirtildi.

        ABD'den Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık yeni füze sevkiyatı...
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        Haberler Dünya Savaşın en acı yüzü! Küçük Vlad, Buça'daki katliamda ölen annesinin mezarına her gün yemek götürüyor
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