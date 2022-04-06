Putin'in kızları da listede! ABD'den Rusya'ya 'Buça' yaptırımları

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Batı ve ABD,Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya devam ediyor.
ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi.
BEYAZ SARAY DUYURDU
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ruslardan kurtarılan Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere ait yüzlerce cesedin bulunmasının ardından, G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirildiği duyuruldu.
Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu.
Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı.
PUTİN'İN KIZLARI VE LAVROV'UN EŞİ VE KIZI
Yaptırımlara, Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Mikhail Mişustin de dahil edildi.
Ayrıca yaptırımlar kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı.
Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor.
BUÇA'DA BULUNAN SİVİL CESETLERİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
BİR YAPTIRIM DA İNGİLTERE'DEN
İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.
Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.
Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlasa da uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğu görülmüştü.
Biden yönetimi söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş ve Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini duyurmuştu.
PUTİN'İN KIZLARI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Temmuz 1983'te Lyudmila Shkrebneva ile evlendi. İkili 1985'ten 1990'a kadar Doğu Almanya'da birlikte yaşadı.
28 Nisan 1985'te Leningrad'da doğan Mariya Putina ve 31 Ağustos 1986'da Dresden, Doğu Almanya'da doğan Yekaterina Putina adında iki kızları var.
İLK KIZI MARİYA
Putin'in ilk kızı Mariya Putina'nın Hollandalı Jorrit Faassen ile evli olduğu söyleniyor.
Mariya (solda)
Putina'nın Faassen'in Hague Üniversitesi'ndeki eğitimi sonrasında Gazprom şirketinde yönetici konumunda çalıştığı biliniyor.
DANSÇI KÜÇÜK KIZI YEKATERİNA
Eski bir akrobatik dansçı olan Yekaterina, Moskova Devlet Üniversitesi, Ulusal Fikir Geliştirme Vakfı'nı yönetmektedir. Yekaterina 2013 yılında Rossiya Bank ortaklarından iş adamı Nikolay Shamalov'un oğlu Kirill Shamalov ile evlendi.
UKRAYNA'NIN BUÇA İDDİASI: SİVİLLER ELLERİ ARKADAN BAĞLANARAK KATLEDİLDİ
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.
Podolyak, Twitter hesabından, elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan ceset fotoğrafı paylaşarak, "Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor" ifadesini kullandı.
Bir diğer paylaşımında Rusya'nın Ukrayna ulusunu yok etmek için savaş yürüttüğünü öne süren Podolyak, "Biz sempati ya da beğeni talep etmiyoruz. Bizim adımıza savaşmanızı da istemiyoruz. Tek bir şey istiyoruz, sivilleri koruyabilmemiz için bize silah verin. Diğer her şeyi kendimiz yapacağız." açıklamasında bulundu.