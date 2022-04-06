Putin'in kızları da listede! ABD'den Rusya'ya 'Buça' yaptırımları

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Batı ve ABD,Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya devam ediyor.

ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi.

BEYAZ SARAY DUYURDU

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ruslardan kurtarılan Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere ait yüzlerce cesedin bulunmasının ardından, G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirildiği duyuruldu.

Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu.

Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı.

PUTİN'İN KIZLARI VE LAVROV'UN EŞİ VE KIZI

Yaptırımlara, Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Mikhail Mişustin de dahil edildi.

Ayrıca yaptırımlar kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı.

Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor.

BUÇA'DA BULUNAN SİVİL CESETLERİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

BİR YAPTIRIM DA İNGİLTERE'DEN

İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.