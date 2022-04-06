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    • Dünya
    • 06.04.2022 17:42
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    • 06.04.2022 18:26
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    Putin'in kızları da listede! ABD'den Rusya'ya 'Buça' yaptırımları

    Son dakika haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ABD ve Batı Rusya karşı uyguladıkları yaptırımlarla dahil oluyor. ABD son olarak Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi.

    AJANSLAR
    Putin’in kızları da listede! ABD’den yeni yaptırım

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Batı ve ABD,Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaya devam ediyor.

    ABD, Buça'daki olayların ardından Putin'in kızlarını ve Rusya'nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya'daki yeni yatırımlara da yasak getirdi.

    BEYAZ SARAY DUYURDU
    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ruslardan kurtarılan Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere ait yüzlerce cesedin bulunmasının ardından, G7 ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirildiği duyuruldu.

    Buna göre daha önce ABD'nin yaptırım listesine alınan Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın tüm mal varlıkları donduruldu.

    Rus devletine bağlı önemli girişimlerin de mal varlıkları donduruldu ve bu işletmeler ile ticari ilişkiler yasaklandı.

    PUTİN'İN KIZLARI VE LAVROV'UN EŞİ VE KIZI
    Yaptırımlara, Rus elitler ve ailelerinin yanı sıra Putin'in iki yetişkin kızı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi ve kızı, Rusya eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ve Başbakan Mikhail Mişustin de dahil edildi.

    Ayrıca yaptırımlar kapsamında ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'nin yargı yetkisindeki fonlarla borç ödemesi yapmasını da yasakladı.

    Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'daki tüm yatırımlar da yasaklanıyor.

    BUÇA'DA BULUNAN SİVİL CESETLERİ
    Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

    BİR YAPTIRIM DA İNGİLTERE'DEN
    İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya yönelik tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.

    Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

    Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlasa da uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğu görülmüştü.

    Biden yönetimi söz konusu olayın ardından Putin'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş ve Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini duyurmuştu.

    PUTİN'İN KIZLARI
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Temmuz 1983'te Lyudmila Shkrebneva ile evlendi. İkili 1985'ten 1990'a kadar Doğu Almanya'da birlikte yaşadı.

    28 Nisan 1985'te Leningrad'da doğan Mariya Putina ve 31 Ağustos 1986'da Dresden, Doğu Almanya'da doğan Yekaterina Putina adında iki kızları var.

    İLK KIZI MARİYA
    Putin'in ilk kızı Mariya Putina'nın Hollandalı Jorrit Faassen ile evli olduğu söyleniyor.


    Mariya (solda)

    Putina'nın Faassen'in Hague Üniversitesi'ndeki eğitimi sonrasında Gazprom şirketinde yönetici konumunda çalıştığı biliniyor.

    DANSÇI KÜÇÜK KIZI YEKATERİNA
    Eski bir akrobatik dansçı olan Yekaterina, Moskova Devlet Üniversitesi, Ulusal Fikir Geliştirme Vakfı'nı yönetmektedir. Yekaterina 2013 yılında Rossiya Bank ortaklarından iş adamı Nikolay Shamalov'un oğlu Kirill Shamalov ile evlendi.

    UKRAYNA'NIN BUÇA İDDİASI: SİVİLLER ELLERİ ARKADAN BAĞLANARAK KATLEDİLDİ
    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi.

    Podolyak, Twitter hesabından, elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan ceset fotoğrafı paylaşarak, "Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor" ifadesini kullandı.

    Bir diğer paylaşımında Rusya'nın Ukrayna ulusunu yok etmek için savaş yürüttüğünü öne süren Podolyak, "Biz sempati ya da beğeni talep etmiyoruz. Bizim adımıza savaşmanızı da istemiyoruz. Tek bir şey istiyoruz, sivilleri koruyabilmemiz için bize silah verin. Diğer her şeyi kendimiz yapacağız." açıklamasında bulundu.

        Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppa da Twitter'dan Buça'ya bağlı Motijin köyünde 2'si kadın 4'ü erkek elleri arkalarından bağlı ve kafalarından vurularak öldürülen 6 sivilin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

        Sosyal paylaşım sitelerinde, Buça'da sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğünü, kuyulara atıldığını gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

        RUSYA İDDİALARI REDDETİ: RUS TARAFININ MASUMİYETİNE DAİR ÇOK KANIT VAR
        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Buça kentinde sivillere yönelik yapılan katliamlara dair açıklamalarda bulundu.

        Rus ordusu tarafından sivillere böyle bir muamele yapılmadığını söyleyen Zaharova, söz konusu görüntülerin Ukrayna tarafından kurgulandığını iddia etti. Zaharova, "3 Nisan'da dünya bu kez Buça şehrinde, Ukrayna makamlarının bir başka suçuna daha tanık oldu. Rus askerleri tarafından sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili bir suç sahnesi kurgulandı" dedi.

        Söz konusu görüntüleri ABD ve Batı medyasının yayarak suça ortak olduğunu ileri süren Zaharova, "Batı medyasını ve hepsinden önemlisi Amerikan medyasını yalnızca sahte ve yanlış bilgi yaymakla değil, Buça kentindeki suça ortak olmakla da suçluyorum" şekkinde konuştu.

        "RUS TARAFININ MASUMİYETİNE DAİR ÇOK KANIT VAR"
        Rus ordusunun kenti kontrol altında tuttuğu dönemde Buça sakinleri tarafından böyle bir muameleye maruz kaldıkları yönünde tek bir şikayet olmadığını savunan Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı. Ancak Kiev rejimi herkesi doğrudan suçlamanın kimin emriyle yapıldığı konusunda açık olmalıdır" ifadelerini kullandı.

        YAPTIRIMLARA RAĞMEN RUS RUBLESİ YÜKSELİŞE GEÇTİ
        Öte yandan ABD ve Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladıkları yaptırımlar karşısında önce düşüş yaşayan Rus Rublesi yeniden yükselişe geçti. Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 2,54 düşüşle 81 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 3,4 düşüşle 88,4'e indi.

        Ukrayna-Rusya savaşı öncesi 23 Şubat'ta 81 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart'ta 120'ye kadar çıkarken devamında yüzde 30'dan fazla gerileyerek savaşın başlamasından bu yana ilk defa 81 seviyesine düştü.

        Analistler, Rus gazına yönelik rubleyle ödeme adımının yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

        Rusya'nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 107 dolardan işlem görüyor.

            GAZ İHRACATINDA RUBLEYLE ÖDEME DÖNEMİ
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

            Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından, söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.

            RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NASIL BAŞLADI?
            Aralık 2021'de Rusya, Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmaya başlamasının ardından Doğu Avrupa'daki askeri varlığını sonlandırması için NATO'ya çağrıda bulundu. NATO müttefikleri bu talepleri reddettiler ve Rusya'yı, Ukrayna'ya saldırması halinde ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacakları konusunda uyardılar. 21 Şubat 2022'de Putin Donbas'a asker gönderdi, 24 Şubat sabahı ise Donbas'a özel bir askeri operasyona girişmesinin ardından iki ülke arasındanki savaş başladı.

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            Putin’in kızları da listede! ABD’den yeni yaptırım
            Haberler Dünya Putin'in kızları da listede! ABD'den Rusya'ya 'Buça' yaptırımları
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