Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.04.2022 15:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2022 15:27
    ABONE OL

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus BM'yi "etkisiz ve aciz" ifadeleriyle eleştirdi

    Türkiye, Birleşmiş Milletler'in dünyanın sorunlarına çözüm olmaktan çok uzakta olduğunu, örgütün yapısında değişiklik yapılmasını gerektiğini defalarca dile getirmişti. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletleri (BM) etkisiz kalmakla eleştirdi, "BM örgütünün acizliğine tanık oluyoruz." diye konuştu.

    BM etkisiz ve aciz

    Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuşan Papa Franciscus, "Bugün sıklıkla jeopolitikten bahsediyoruz ama ne yazık ki baskın mantık, en güçlü devletlerin ekonomik, ideolojik ve askeri etki alanını genişleterek, çıkarlarını savunma stratejileridir. Bunu savaşla görüyoruz." dedi.

    İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir barış tarihinin temellerinin atılmaya çalışıldığını ifade eden ruhani lider, "Maalesef öğrenmiyoruz, ne yazık ki rekabet eden büyük güçlerin o eski hikayesi devam etti. Ukrayna'daki mevcut savaşta, BM örgütünün acizliğine tanık oluyoruz." diye konuştu.

    Papa Franciscus, oturumun son kısmında, savaşta kadın ve çocukların da can verdiğine dikkati çekerek, "Zulüm giderek daha korkunç bir hal alıyor." ifadesini kullandı ve herkesi birlikte dua etmeye çağırdı.

        Katoliklerin ruhani lideri, sivillerin ölümüyle gündeme gelen Ukrayna'nın Buça kentinden kendisine dün gelen bir Ukrayna bayrağını gösterdi. Papa Franciscus'un bayrağı açarak poz vermesi salonda alkışlarla karşılandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        BM etkisiz ve aciz
        Haberler Dünya Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus BM'yi "etkisiz ve aciz" ifadeleriyle eleştirdi
            SON DAKİKA