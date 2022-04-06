Rusya'dan Buça'daki katliama ilişkin açıklama: "Masum olduğumuza dair kanıtlar var, konuyu kapatın"

"RUS TARAFININ MASUMİYETİNE DAİR ÇOK KANIT VAR"

Rus ordusunun kenti kontrol altında tuttuğu dönemde Buça sakinleri tarafından böyle bir muameleye maruz kaldıkları yönünde tek bir şikayet olmadığını savunan Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı. Ancak Kiev rejimi herkesi doğrudan suçlamanın kimin emriyle yapıldığı konusunda açık olmalıdır" ifadelerini kullandı.