Rusya'dan Buça'daki katliama ilişkin açıklama: "Masum olduğumuza dair kanıtlar var, konuyu kapatın"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliama yönelik açıklamalarda bulundu. Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı" ifadelerini kullandı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde New York Times (NYT) gazetesi, bölgedeki uydu görüntülerini yayınlamış, Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü öne sürmüştü.
Rus ordusu tarafından sivillere böyle bir muamele yapılmadığını söyleyen Zaharova, söz konusu görüntülerin Ukrayna tarafından kurgulandığını iddia etti.
Zaharova, "3 Nisan'da dünya bu kez Buça şehrinde, Ukrayna makamlarının bir başka suçuna daha tanık oldu. Rus askerleri tarafından sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili bir suç sahnesi kurgulandı" dedi. Söz konusu görüntüleri ABD ve Batı medyasının yayarak suça ortak olduğunu ileri süren Zaharova, "Batı medyasını ve hepsinden önemlisi Amerikan medyasını yalnızca sahte ve yanlış bilgi yaymakla değil, Buça kentindeki suça ortak olmakla da suçluyorum" şekkinde konuştu.
"RUS TARAFININ MASUMİYETİNE DAİR ÇOK KANIT VAR"
Rus ordusunun kenti kontrol altında tuttuğu dönemde Buça sakinleri tarafından böyle bir muameleye maruz kaldıkları yönünde tek bir şikayet olmadığını savunan Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı. Ancak Kiev rejimi herkesi doğrudan suçlamanın kimin emriyle yapıldığı konusunda açık olmalıdır" ifadelerini kullandı.
NYT UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
NYT, uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz sonuçlarının, "Kiev'in bir banliyösü olan Buça'da sivillerin öldürülmesinin, Rus askerlerinin şehri terk etmesinden sonra gerçekleştiği yönündeki iddialarla çeliştiğini" öne sürdü.
Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, sivillerin en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rus ordusunun bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğüne işaret ettiği kaydedildi.