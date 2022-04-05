Haberde, "İşbilen ve Türk uzun zamandır birlikteydi. Mahkeme belgeleri, 2 ailenin birbirini 30 yılı aşkın süredir tanıdığını gösteriyor. Davacının kocası İşbilen, 2013 yılında Türk'ün düğününe katıldı." denildi.

"FETÖ'NÜN BANKACISI"

Selman Türk'ün FETÖ ile bağlantıları nedeniyle Türk basını tarafından "FETÖ'nün bankacısı" olarak tanımlandığına işaret edildi.

Selman Türk'ün, savunmasında "Gülen hareketinin bir üyesi olmadığını ve ailesinin Gülen ile yakın bağlarına rağmen bu hareketle ilişkilendirilmek istemediğini" ancak aile bağlarının Nebahat Evyap İşbilen'i onu seçmeye motive ettiğini söylediği belirtildi.

Selman Türk'ün dedesinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in arkadaşı ve amcasının da elebaşının ilk öğrencisi olduğu yazıldı.