İngiltere, Kraliyet Ailesi mensubu Prens Andrew'ın bir Türk'ten rüşvet aldığı iddiasıyla çalkalandı
İddiaya göre Andrew, FETÖ'den tutuklanan Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV grubunda üst düzey görevler üstlenen İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'in İngiliz pasaportu için FETÖ'cü Selman Türk adlı şahıstan 750 bin sterlin rüşvet aldı.
Kraliyeti sarsan skandal, şimdilerde kayıp olan bu para ile ilgili Yüksek Mahkeme'de dava açılması üzerine ortaya çıktı.
İNGİKİZ GUARDIAN SELMAN TÜRK'ÜN FETÖ BAĞLANTILARINI YAZDI
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen'i dolandırmakla suçlanan ve darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz'ün akrabası olan Selman Türk'ün FETÖ bağlantılarını yazdı.
Guardian gazetesinin haberinde, Selman Türk'ün 2013'te İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmesinden yaklaşık 10 yıl sonra statüsü düşmüş bir şekilde FETÖ üyelerinin toplu göçünün bir parçası olarak Londra'da yaşadığı belirtildi.
Metinde Selman Türk'ün, hapiste olan eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen tarafından 50 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlandığı hatırlatıldı.
NEBAHAT İŞBİLEN, MAL VARLIĞININ TÜRKİYE DIŞINA ÇIKARILMASINI İSTEDİ
Sabun ve kişisel bakım şirketi Evyap Grubu'nun eski yönetim kurulu üyesi Nebahat Evyap İşbilen'in, 2016'da eşinin tutuklanmasının ardından Selman Türk'ü mal varlığının Türkiye dışına taşınmasına yardım etmekle görevlendirdiği kaydedildi.
Nebahat Evyap İşbilen'in pasaport alabileceğini düşünerek Selman Türk'ün yönlendirmesiyle Prens Andrew'e 750 bin sterlin (14 milyon 488 bin lira) gönderdiği ifade edildi.
Haberde, "İşbilen ve Türk uzun zamandır birlikteydi. Mahkeme belgeleri, 2 ailenin birbirini 30 yılı aşkın süredir tanıdığını gösteriyor. Davacının kocası İşbilen, 2013 yılında Türk'ün düğününe katıldı." denildi.
"FETÖ'NÜN BANKACISI"
Selman Türk'ün FETÖ ile bağlantıları nedeniyle Türk basını tarafından "FETÖ'nün bankacısı" olarak tanımlandığına işaret edildi.
Selman Türk'ün, savunmasında "Gülen hareketinin bir üyesi olmadığını ve ailesinin Gülen ile yakın bağlarına rağmen bu hareketle ilişkilendirilmek istemediğini" ancak aile bağlarının Nebahat Evyap İşbilen'i onu seçmeye motive ettiğini söylediği belirtildi.
Selman Türk'ün dedesinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in arkadaşı ve amcasının da elebaşının ilk öğrencisi olduğu yazıldı.